قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 800 آخرين بجروح معظمها طفيفة، جراء زلزال بقوة 5.9 درجات ضرب مساء السبت منطقة جبلية شمال غرب إيران قرب الحدود مع تركيا. وذكر مركز رصد الزلازل في جامعة طهران أن الزلزال ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران قرب العاشرة مساء.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن محافظ أذربيجان الغربية محمد صادق معتمديان قوله إن «هذا الزلزال تسبب حتى الآن في مقتل 3 أشخاص وإصابة 816 شخصا». وقال مدير منظمة الهلال الأحمر في إيران بير حسين كوليفاند للتلفزيون: «حاليا، هناك 30 شخصا في المستشفيات وخرج المصابون الآخرون بعد تلقي علاجات في عيادات خارجية».



وانتهت عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا التي تمت بمساعدة مجموعات إنقاذ من المحافظات المجاورة.



وأكد معتمديان أن المنازل في 70 قرية تضررت بنسبة 20 إلى 80%، لافتا إلى أن نسبة الأضرار في المناطق السكنية تخطت تلك التي سببتها زلازل سابقة ضربت المنطقة.