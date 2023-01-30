«الدستورية»: إطلاع الدوائر الأولى والثانية والثالثة على محاضر «أمانة الأمة» من 5 إلى 9 فبراير والدائرتين الرابعة والخامسة من 12 إلى 16 من الشهر ذاته

تسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي يبدأ الجمعة.. وإلغاء اللقاء التلفزيوني للحكومة

"التجارة" لأصحاب المحلات: الاستدعاءات وتحرير المخالفات "إلكترونياً" اعتباراً من الأربعاء



"التواصل الحكومي"يحدد ضوابط التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444 هـ / 2023 م



مريم بندق



أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، أن ثمة مؤشرات توحي بأن تشكيل الحكومة الجديدة لن يتأخر، مشيرة إلى إعلان قبول الاستقالة رسميا خلال أقل من 48 ساعة على تقديمها، فضلا عن نشر مرسوم قبول الاستقالة بسرعة أيضا وفي أول عدد من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

وأضافت المصادر: حتى إذا تم ربط إعلان التشكيل بصدور أحكام المحكمة الدستورية في طعون الدوائر الخمس، والمحددة لها جلسة 8 مارس، ويمكن ان تعلن فيها الأحكام، فلم يتبق إلا 35 يوما فقط، وهي فترة زمنية قياسية أيضا لإعلان تشكيل حكومة جديدة، مستدركة بقولها «وجاءت الأحكام نصا على استمرار هذا المجلس».

وردا على سؤال حول صلاحيات وزراء حكومة تصريف العاجل من الأمور، أجابت: حكومة العاجل لا تقيد عملها نصوص دستورية، لكن تحدها 3 ضوابط هي: مصلحة البلاد، رقابة الرأي العام، والقناعة الشخصية لمصدري القرارات.

وذكرت المصادر أنه لا توجد أيضا نصوص لأي ممنوعات علي حكومة العاجل، مستدركة بقولها: لكن غير مستحب البت في اعتماد ملفات تحتاج إلى إصدار قوانين، والمجال متاح لإرسال مشاريع قوانين إلى المجلس أو انتظار تشكيل الحكومة الجديدة.

هذا، وأعلنت المحكمة الدستورية مواعيد الاطلاع على المحاضر التي تم ضمها من الأمانة العامة لمجلس الأمة، حيث ستكون مواعيد الدوائر الأولى والثانية والثالثة من 5 إلى 9 فبراير المقبل، والدائرتين الرابعة والخامسة من 12 إلى 16 فبراير المقبل. ‏واشترطت المحكمة منع دخول الهواتف المحمولة داخل المحكمة أثناء فترة الاطلاع.

وعلمت «الأنباء» أن فتح باب تسجيل الراغبين في التوظيف بالجهات الحكومية والمؤسسات والوزارات يبدأ يوم الجمعة ويمتد حتى 17 فبراير المقبل.

وعلمت «الأنباء» أيضا انه تم إلغاء اللقاء التلفزيوني لبعض الوزراء في الحكومة والذي تردد انه يهدف الى إعلان أسباب الاستقالة.

•إلغاء اللقاء التلفزيوني للحكومة

علمت " الأنباء " انه تم إلغاء اللقاء التلفزيوني لبعض الوزراء في الحكومة والذي تردد انه يهدف لإعلان أسباب الاستقالة.



•"الدستورية" تحدد مواعيد الاطلاع على محاضر الانتخابات لجميع الدوائر وتمنع دخول الهواتف



أعلنت المحكمة الدستورية مواعيد الاطلاع على المحاضر التي تم ضمها من الأمانة العامة لمجلس الأمة وجاءت كالتالي :

•‏الدوائر الأولى والثانية والثالثة من 5 إلى 9 فبراير

‏•الدوائر الرابعة والخامسة من 12 إلى 16 فبراير

‏واشترطت المحكمة منع دخول الهواتف المحمولة داخل المحكمة أثناء فترة الاطلاع.

•تسجيل الراغبين في التوظيف الحكومي يبدأ الجمعة ويمتد حتى 17 فبراير المقبل

علمت " الأنباء" أن فتح باب تسجيل الراغبين في التوظيف بالجهات الحكومية والمؤسسات والوزارات يبدأ يوم الجمعة ويمتد حتى 17 فبراير المقبل.

•أهابت بالجميع التأكد من سلامة البيانات المسجلة في السجل التجاري للشركة من بريد إلكتروني ورقم هاتف نقال

"التجارة" لأصحاب المحلات: الاستدعاءات وتحرير المخالفات "إلكترونياً" اعتباراً من الأربعاء

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه سيتم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر فبراير المقبل تفعيل الإشعارات الإلكترونية لأصحاب المحلات والشركات ، ومن خلالها ستكون الاستدعاءات وتحرير المخالفات ، بحيث يصل الإشعار عبر تطبيقي (هويتي) و(سهل) من خلال الممثل القانوني للجهة المسجل لدى الوزارة.

وقالت الوزارة إنه سيتم إيقاف التعامل الورقي وسيكون التعامل الإلكتروني للاستدعاءات هو المعتمد دون غيره.

وأهابت "التجارة"بالجميع التأكد من سلامة البيانات المسجلة في السجل التجاري للشركة من بريد إلكتروني ورقم هاتف نقال.



"التواصل الحكومي"يحدد ضوابط التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444 هـ / 2023 م

•التسجيل لموسم الحج للراغبين من المواطنين والمقيمين يبدأ اليوم الأحد ويمتد حتى 28 فبراير المقبل .. و منصة خاصة لتسجيل المقيمين بصورة غير قانونية حدد مركز التواصل الحكومي ضوابط التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444 هـ / 2023.

وأوضح المركز أن التسجيل لموسم الحج للراغبين من المواطنين والمقيمين بالكويت يبدأ اليوم الأحد ويمتد حتى 28 فبراير المقبل. وبين المركز أن المقيمين بصورة غير قانونية ستكون لهم منصة خاصة حين ورود موافقة السلطات في المملكة العربية السعودية

وذلك حسب البيان التالي :





