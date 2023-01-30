أطلقت شركة الزياني للسيارات، الموزع المعتمد لعلامة «LYNK&CO» في الكويت، مركبة «لينك آند كو 05» 2023 رباعية الدفع الجديدة كليا، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض الكويت للسيارات 2023، الذي أقيمت فعالياته في «مول 360» مؤخرا، وذلك بحضور ممثلي السفارة الصينية في الكويت، ومسؤولي الشركة، وحشد كبير من الجمهور الذين حرصوا على التعرف على مميزات الوافد الجديد إلى قطاع السيارات المحلي.



وكطرازت «لينك آند كو» الأخرى ستستخدم «05» منصة «CMA» من تطوير «فولفو»، وستستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2 ليتر بقوة 251 حصانا و349 نيوتن/متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كلم خلال 6.7 ثوان فقط. وتتمتع المركبة بالعديد من المواصفات التقنية المميزة داخل المقصورة، وكانت «الزياني» قد أطلقت علامة «لينك آند كو» في نوفمبر 2021 بطرحها موديل 01 المتطورة وذات الحضور المميز على الطرقات، والتي تم تطويرها بالشراكة بين «فولفو» و«جيلي». وتمتلك «لينك آند كو 05» الجديدة كليا تفاصيل ومواصفات مليئة بالرفاهية والراحة لقائد المركبة تبدأ من لحظة دخولها، وأبرزها تصميم المقاعد والمقصورة ذات المساحات الرحبة، فضلا عن تزويدها بمقاعد مطرزة بأفخم أنواع الجلود والأخشاب. وتأتي المقصورة أيضا بشاشة لمس كبيرة بحجم 12 إنشا بالإضافة إلى كاميرا خلفية ورادارات موزعة على أجزاء المركبة نحو قيادة آمنة، كما تم توفير الشحن اللاسلكي للهاتف في مكان رائع ومريح للسائق، وهي مزودة بالعديد من وصلات «USP». وتم تجهيز المركبة بتقنية «Harman Infinity» لتوفير متعة سمعية رائعة أثناء القيادة لتعطي المقاعد الجلدية المخملية الشعور بالفخامة والإضاءة المحيطة، ولتوفر شعور لا يضاهى من الترف. وتم تصنيع مقصورة القيادة لتكون صديقة للبيئة بعد تجهيزها بنظام «AQS» ونظام التنقية لتعطي الشعور بالراحة، كما تم تجهيز وظائف دخول السيارة وبدئها بنظام البصمة لتوفير المزيد من الراحة للاستخدام اليومي.