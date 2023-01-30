ضرورة عمل تهوية في المكان وتجنب استخدام الفحم المغشوش لرداءة جودته

لابد من التأكد من عدم تغطية فتحات التهوية وإغلاق مصدر الكهرباء مباشرة بالنسبة لمدفأة الزيت

يجب الحرص على شراء شواحن كهربائية للأجهزة ذات جودة عالية

هناك مجموعة من الاشتراطات الواجب على المطاعم والمقاهي الالتزام بها

أجرت الحوار: آلاء خليفة

ونحن في موسم الشتاء والتخييم واستمتاع رواد البر بجمال الصحراء لا يعكر صفو هذه الأيام أكثر مما نسمعه بين الحين والآخر من حدوث عدد من الحرائق والتي يكون أغلبها سببه دوة الفحم او المدفأة. هكذا حرصت «الأنباء» على إجراء لقاء مع مراقب مراقبة الإعلام بالإنابة بقوة الإطفاء العام المقدم علي محمد تقي، لمعرفة أسباب حدوث الحرائق بشكل عام على مدار العام وأسباب حدوثها حاليا في فصل الشتاء. وقد ألقى المقدم تقى خلال اللقاء الضوء على هذا الموضوع من جوانبه كافة، كما أسدى عددا من النصائح إلى المواطنين والمقيمين والتي يمكن من خلالها تجنب حدوث الحرائق. في السطور التالية التفاصيل.



ونحن في موسم التخييم والشتاء هل ترون زيادة في عدد حالات الحرائق بسبب دوة الفحم؟



٭ بالنسبة لحوادث الشتاء لا نستطيع القول إن عدد الحوادث قد زاد وإنما الأمور طبيعية ونوعية الحوادث تختلف عما هي في فصل الصيف، فحوادث الشتاء تكون ما بين مصادر التدفئة مثل الفحم والخشب والمدفأة الكهربائية بمختلف أنواعها، وقد شهدنا في الفترة الماضية عددا من الحوادث المتعلقة بدوة الفحم وهذا ما تضعه إدارة العلاقات العامة والإعلام نصب عينها، وذلك لتوعية الجمهور من المواطنين والمقيمين، حيث إن الفحم يمر بأكثر من مرحلة منها عملية الاحتراق، حيث انه في بداية احتراقه ينبعث منه غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز خانق قاتل لذا فمن الأفضل وضع دوة الفحم خارج الخيمة ومن ثم يتحول الفحم لمرحلة «التجمر» بأن يصبح جمرا، وهنا نؤكد على ضرورة عمل تهوية، لاسيما ان في المرحلة الثانية يخرج من الفحم غاز يسحب الأكسجين، لذا من الضروري في المخيمات عمل تهوية من أجل معادلة الأكسجين مع غاز ثاني أكسيد الكربون.



ما الأسباب التي تؤدي لتلك الحرائق، هل دائما تكون بسبب إهمال شخصي أم هناك أسباب خارجة عن الإرادة؟



٭ تقع معظم الحرائق بسبب الإهمال الشخصي، فالناس بمجرد انخفاض درجات الحرارة تلجأ لوسائل التدفئة وهنا تقع الحوادث فبعد إشعال الفحم يقوم الناس بتركها في المكان المغلق وقت النوم مما يؤدي إلى عملية اختناق ومن ثم قد يؤدي إلى الوفاة بالإضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالألعاب النارية وعبث الأطفال.



عدد البلاغات



كم عدد البلاغات التي تصلكم يوميا تقريبا سواء من المخيمات أو من حرائق المنازل؟



٭ البلاغات الخاصة وفقا لإحصائية إدارة العمليات المركزية تبين ان حرائق المنازل تمثل 40% من مجمل البلاغات التي تصل لمركز العمليات الخاص بقوة الإطفاء العام، أما بالنسبة للمخيمات فالحوادث الخاصة بها تكاد لا تذكر ما يعادل 2% من مجمل الحوادث اليومية وغالبا ما يكون حريقا بسبب مصدر حراري بسبب الفحم أو تماس كهربائي بسبب التمديدات أو الأحمال الزائدة على المولدات الكهربائية.



يوجد حاليا في الأسواق فحم مغشوش من خلال خلط الفحم الرديء بالجيد، فهل تحذرون من شراء الفحم من مصادر مجهولة بالشارع والأفضل أخذ الفحم من أماكن معتمدة؟



٭ نؤكد دوما على شراء الفحم من أماكن معتمدة والبعد عن شراء الفحم من مصادر مجهولة تجبنا لشراء فحم مغشوش يؤدي لمزيد من احتمالية حدوث الحرائق وعند إشعال الفحم في البداية يتبين جودته وإذا لم يتحول الفحم إلى جمر يجب عدم إدخاله إلى داخل الخيمة مع ضرورة عمل تهوية لإدخال الأكسجين للخيمة.



هل هناك بدائل عن استخدام الفحم تكون أكثر أمانا؟



٭ لكل وسيلة تدفئة أخطار محتملة في حال استخدامها بشكل خاطئ أو في حال وقوع إهمال فمثلا المدفأة الكهربائية قد لا تنتج عنها غازات ضارة ولكن وجود حمل كهربائي أو تماس قد يسبب حادثا، وبالرغم أن الفحم لا يشتعل بالطريقة الكهربائية ولكن تنتج عنه غازات قد تؤدي إلى الاختناق وتسبب حوادث كونها مصدرا حراريا ذا اشتعال، ويمكن استخدام مدفأة الكيروسين للتدفئة داخل الخيمة ولكن يجب ان يتم وضعها على أرض مسطحة وعدم عبث الأطفال بها كونها مصدر حراري.



هل استخدام الفحم والدفاية داخل أماكن مغلقة يزيد من خطورتها؟



٭ استخدام وسيلة التدفئة إذا تم استخدامها بطريقة خاطئة قد تؤدي إلى حوادث وفي كل الأحوال يجب عمل تهوية في المكان سواء كانت التدفئة عن طريق الفحم أو مدفأة الكيروسين.



زيادة الخطورة



هل استخدام المدفأة الكهربائية أفضل من الأنواع الأخرى؟



٭ تعتبر المدفأة الكهربائية أفضل من الأنواع الأخرى في عملية التدفئة ولكن يجب ان نحرص ان نستخدمها بالشكل الصحيح، وذلك عند تركيبها يجب أن تكون مباشرة في نقطة الكهرباء وعدم استخدامها لعملية تنشيف الملابس وبعد الانتهاء من استخدامها يجب إغلاق المدفأة مباشرة.



بشكل عام ما أبرز أسباب حدوث الحرائق مؤخرا في الكويت على مدار العام؟



٭ أبرز الحوادث حاليا في الدرجة الأولى تماس كهربائي، حمل كهربائي زائد، عبث أطفال بمصادر حرارية أو مواد قابلة للاشتعال بالإضافة إلى حوادث متعمدة وغير متعمدة وكذلك تسرب سائل قابل للاشتعال، وحوادث الشتاء تختلف عن الصيف، ففي الشتاء تكثر الحوادث في المخيمات والألعاب النارية أما الصيف فتكثر الحوادث في البحر وكذلك في المنازل بسبب عبث الأطفال، لاسيما في عطلة الصيف يكون الأهل في الدوامات وأبناؤهم في المنازل.



ما مخاطر مدفأة الزيت المنزلية؟



٭ مدفأة الزيت المنزلية تعد من أفضل أنواع المدافئ ولكن مخاطرها تكمن في التوصيل الخاطئ للمدفأة، وذلك عن طريق توصيلها في مشترك الكهرباء ويجب دائما توصيلها مباشرة في نقطة الكهرباء والتأكد من عدم إغلاق فتحات التهوية.



ما نصائحكم لرواد البر حول استخدام الفحم أو الدفايات؟



٭ خلال موسم البر هناك بعض النصائح الوقائية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مثل استخدام الفحم بالشكل الصحيح عند إشعال الفحم يجب ان يكون بعيدا عن المواد قابلة للاشتعال والخيام وبعد الإشعال والانتهاء من مرحلة التجمر يمكن إدخال الفحم إلى الخيمة مع التأكد من وجود تهوية داخل الخيمة والتخلص من الفحم بطريقة الردم وعند استخدام المدفأة الكهربائية التأكد دائما من عدم تغطية مراوح التهوية والقيام بإغلاق مصدر الكهرباء مباشرة.



هل هناك إجراءات معينة يتعين على أصحاب المطاعم والمقاهي استخدامها تجنبا لأي حرائق خاصة في المقاهي التي تقدم الشيشة ومسموح بها التدخين؟



٭ يفترض ان جميع المطاعم والمقاهي تطبق اشتراطات الأمن والسلامة المعمول بها من قبل قوة الإطفاء العام وبناء على تطبيق تلك المطاعم للاشتراطات يتم منحها الترخيص.



ما مخاطر استخدام الشواحن الكهربائية سواء لأجهزة الهواتف أو الشيشة الإلكترونية؟ وما نصائحكم بهذا الخصوص؟



٭ لابد من اختيار الشواحن ذات الجودة العالية والبعد عن الشواحن ذات الجودة الرديـئـــة التــي يسبــب استخدامها انفجار لأجهزة الشواحن بما يتسبب في حدوث حرائق.



في ختام الحوار ما كلمتكم للمواطنين والمقيمين لتجنب حدوث الحرائق؟



٭ أنصح جميع رواد المخيمات كوننا في موسم الشتاء بإخراج دوة الفحم الى خارج الخيمة قبل النوم والتأكد من إطفائها تماما.





