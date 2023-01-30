سجل قفزة بنسبة 22% وبقيمة 7.6 مليارات دينار مقارنة بإنفاق بلغ 34.3 مليار دينار خلال 2021

مصطفى صالح



سجل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت خلال عام 2022 قفزة كبيرة بنسبة 22% وبقيمة 7.6 مليارات دينار، ليبلغ مستوى قياسيا غير مسبوق بلغ 41.9 مليار دينار خلال العام كاملا، وذلك مقارنة بإنفاق بلغ 34.3 مليار دينار خلال عام 2021.



ومقارنة بإنفاق عام 2019، أي ما قبل انتشار جائحة ڤيروس كورونا، فقد سجل أيضا الإنفاق قفزة ضخمة بنسبة 80.6% وبقيمة 18.7 مليار دينار، مقارنة بإنفاق بلغ 23.2 مليار دينار، وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، التي اطلعت عليها «الأنباء»، والخاصة بقيمة المعاملات عبر البطاقات المصرفية داخل الكويت وخارجها وعبر المواقع الإلكترونية.



ويتزامن هذا الإنفاق القياسي للمواطنين والمقيمين خلال العام 2022، مع ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية والتحسن التدريجي في وتيرة الإنقاق الاستهلاكي، علاوة على إنهاء القيود المشددة التي فرضت خلال العامين السابقين لمواجهة انتشار جائحة «كورونا»، وما صاحبها من تأجيل أقساط المواطنين لمدة عام كامل، وأقساط المقيمين لمدة 6 أشهر، وهو ما وفر سيولة كبيرة لديهم عززت من إنفاقهم الاستهلاكي غير المسبوق منذ بداية العام السابق.