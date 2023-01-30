عبدالكريم العبدالله

ا‎ستقبل وزير الصحة د.أحمد العوضي مجلس إدارة جمعية العلاج الطبيعي لمتابعة ومناقشة أهم المطالبات والقضايا في ما يخص المهنة.

وذكرت رئيس جمعية العلاج الطبيعي هناء الخميس، أن الجمعية ناقشة مع الوزير العوضي إعادة النظر في شروط فتح عيادات ومراكز العلاج الطبيعي، والسماح بالجمع في العمل بين القطاعين الحكومي والاهلي، خاصة انه لوحظ توجه العديد من الموظفين للعمل بالقطاع الخاص بعد الاستقالة من العمل الحكومي مما يؤدي لخسارة كوادر وطنية في القطاع الحكومي ، مشيرا الى أن الوزير العوضي وعد بدراسة الموضوع لمعرفة مدى إمكانية تطبيق هذا القرار.

وبينت الخميس انه تم مناقشة ايضا تعديل التصنيف الوظيفي للعلاج الطبيعي حسب ماهو معترف به من قبل ديوان الخدمة المدنية، لكون الحاصلين على درجة البكالوريوس فما فوق ضمن الوظائف التخصصية كما هو الحال مع تخصصات أخرى مثل الطب وطب الأسنان، بحيث أن يكون تصنيف المهنة كوظيفة فنية مع اقتراح استحداث تصنيف جديد للجامعيين والشهادات العليا.

وأفادت أنه تم مناقشة أيضا تعديل رصيد الإجازة السنوي بالنظر الى طبيعة العمل لاختصاصيي العلاج الطبيعي اسوة بالتخصصات الاخرى، فضلا عن اشراك الجمعية في فرق التفتيش الثلاثية وغيرها للمساهمة في مراقبة جودة خدمات العلاج الطبيعي المقدمة في القطاع الخاص لتشمل المراكز التي لا تقع ضمن صلاحيات وزارة الصحة فقط مثل النوادي الصحية والرياضية وعيادات الاسترخاء وغيرها

وتابعت : تم مناقشة أيضا النظر في الاعتراف بشهادة الـDPT لمن يحصل على الدرجة الجامعية من خارج دولة الكويت من خلال التنسيق ما بين وزارة الصحة وجامعة الكويت والتعليم العالي لكونها احدث شهادة اكلينيكية جامعية للتخصص بغرض مواكبة التطور العالمي في تخصص العلاج الطبيعي وأسوة ببعض الدول المجاورة التي تشجع كوادرها الوطنية للتحصيل العلمي العالمي.

‏‎وأكدت على أن الوزير العوضي استمع لجميع المطالبات، ووعد بمتابعتها، كما أكد على اهمية دور العلاج الطبيعي ضمن الفريق الطبي، ودعمه للمهنة بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية .