

هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل شاكر الشطي أن فريقه تحضر جيدا لمواجهة السالمية غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 12 لدوري زين للدرجة الممتازة.



وقال لـ «الأنباء»: «المواجهة صعبة على الفريقين، خاصة الساحل الذي يسعى للظفر بنقاط كل مباراة يلعبها في القسم الثاني، لاسيما وأن نتائج القسم الأول لم تكن مرضية رغم الأداء الجيد الذي قدمناه في عديد المباريات»، ولافتا الى أن التركيز في ذروته لدى الجميع، بعد الخروج من ربع نهائي كأس سمو الأمير على يد القادسية.



وذكر الشطي أن الفريق لا يعاني من أي إصابات بين صفوفه سواء من اللاعبين المحليين أو المحترفين، مضيفا: «جميع اللاعبين جاهزون للسالمية، ونأمل التوفيق والخروج بنقاط المباراة كاملة، وقد تمكن الجهاز الإداري من إتمام التعاقد مع أكثر من لاعب محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، على أمل أن يكونوا إضافة مهمة تسهم في الحصول على النتائج المرجوة في الدوري».