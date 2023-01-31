

مبارك الخالدي



يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تحضيراته مساء اليوم استعدادا لمواجهة الكويت غدا في الجولة الـ 12 من دوري زين الممتاز، وتميزت تدريبات القلعة الخضراء بالحماس والتنافس الكبير بين اللاعبين لأخذ مواقعهم في التشكيلة الأساسية.



ويحرص الجهاز الفني للأخضر بقيادة البوسني روسمير سفيكو على إدارة الحصص التدريبية بذكاء تجنبا للأمور السلبية وفي مقدمتها الإصابات خصوصا ان الفريق تنتظره مواجهة مهمة بخوض المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد أمام السالمية المقررة 6 فبراير المقبل، إذ ان عامل الوقت يلقي بظلاله على الفريق الذي يحظى بدعم كبير من رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الذين يحرصون على التواجد في التدريبات الأخيرة دعما للاعبين.



إلى ذلك، تأكدت الجاهزية الكاملة للمهاجم الهداف أحمد حزام الذي شارك في الحصص التدريبية الأخيرة وقدم أداء جيدا.