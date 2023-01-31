المنامة ـ ناصر محمد



خرج المحرق بتعادل جديد في دوري ناصر بن حمد الممتاز عندما تعادل مع سترة دون أهداف في ختام الدور الأول من المسابقة، ليضيف المحرق نقطة واحدة لرصيده ويبلغ النقطة 23 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين فقط عن ملاحقه المنامة، فيما رفع سترة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس.



وتغلب المحرق على ظروفه سواء قبل المباراة جراء غياب 5 لاعبين دفعة واحدة بسبب الإيقاف والإصابة، أو في أثناء المباراة عندما أكمل المباراة بصفوف ناقصة عندما طرد لاعبه عمر عبدالباسط مع نهاية الشوط الأول، إذ ركز الفريق على الجانب الدفاعي بصورة كبيرة على الرغم من المحاولات الهجومية التي لم يكتب لها النجاح. ولم يستغل سترة ظروف خصمه خصوصا في الشوط الثاني، وغابت الخطورة من الجانبين عدا بعض المحاولات التي لم ترتق لدرجة الخطورة.



كما عاد الرفاع لسكة الانتصارات وتمسك بآماله في المنافسة عندما سجل فوزا صريحا ومستحقا على حساب الخالدية 3-1 ليصل إلى النقطة الـ19 بالمركز الثالث، فيما توقف رصيد الخالدية عند 18 نقطة متراجعا للمركز الرابع بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.



وفي لقاء ثالث، سجل الحد فوزا ثمينا على حساب البديع 2-1، وارتفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس بالمشاركة مع سترة، فيما تأزم موقف البديع أكثر عندما تلقى خسارته التاسعة هذا الموسم وبقي رصيده عند نقطتين في قاع الترتيب.