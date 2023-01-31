برعاية وحضور رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر، اختتمت أمس الأول بطولة الكويت الدولية للتنس للرجال (M25 ALZAHRA) على ملاعب الاتحاد الكويتي للتنس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس بمشاركة 41 لاعبا من 19 دولة.



وأسفرت مباريات مسابقة الفردي ضمن البطولة عن فوز براغنيش غونيسوران (الهند) بالمركز الأول وفوز خوميون سلطانوف (أوزبكستان) بالمركز الثاني، وفي مسابقة الزوجي فاز بالمركز الأول الثنائي المكون من داكس دوندرز وزميله سيداني بونتيوديكرومو (هولندا)، وفاز بالمركز الثاني الثنائي المكون من اللاعبين إيغور دودون وزميله أرتم بودوروزني (أوكرانيا).



وقد حضر المباراة النهائية أمين سر عام الاتحاد الكويتي للتنس فالح العتيبي، كما أشرف على مباريات البطولة ممثل الاتحاد الدولي للتنس والحكم العام د.أشرف حمودة وشارك في تحكيمها عدد من حكام الاتحاد الكويتي للتنس.