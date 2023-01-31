

الدوحة - فريد عبدالباقي



قاد المهاجم الجزائري بغداد بونجاح فريقه السد لحصد نقاط لقاء المرخية بتسجيله هدف اللقاء الوحيد في افتتاح مباريات الجولة الـ12 مسجلا هدف الفوز في الدقيقة 12، مانحا الفوز الثالث تواليا والخامس هذا الموسم، ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة من 10 مباريات ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما توقف رصيد المرخية عند 9 نقاط من 9 مباريات، ولديه 3 مباريات مؤجلة.



في الوقت الذي أصبح مصير المدرب القطري لأم صلال وسام رزق، والمدرب التونسي للسيلية سامي الطرابلسي على المحك، وذلك بعد خسارة أم صلال أمام الأهلي 1-3، وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما مني أم صلال بهزيمته الخامسة هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز العاشر، وبات رحيل المدرب وسام زرق مسألة وقت، وهو نفس مصير التونسي سامي الطرابلسي الذي تلقى مع فريقه السيلية الهزيمة التاسعة هذا الموسم، آخرها أمام الغرافة الذي انتزع نقاط المباراة بعد الفوز بنتيجة 2-1، وبذلك رفع الغرافة رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، بينما يقبع السيلية في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 4 نقاط، وأصبح الفريق قريبا من الهبوط إلى الدرجة الثانية.



إلى ذلك، يغلق مساء اليوم باب الانتقالات الشتوية للموسم الرياضي 2022-2023، حيث حرص عدد من الأندية القطرية على تدعيم صفوفها بلاعبين محترفين وقطريين، ولن يكون من حق أي ناد تسجيل محترف بعد انتهاء الانتقالات الشتوية إلا بشروط محددة، أبرزها أن يكون هذا المحترف (حرا) وغير مرتبط بعقد مع أي ناد آخر.



ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة حركة في سوق الانتقالات الشتوية، لاسيما أن هناك أندية لم تستكمل عقد لاعبيه المحترفين.



وكان المرخية، قد أعلن عن استعارة المغربي أيوب عسال لنهاية الموسم وذلك بعد انضمامه رسميا إلى صفوف الوكرة خلال شهر يناير الجاري لمدة 5 مواسم.