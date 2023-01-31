إعادة تقييم دور مركز التواصل الحكومي ضرورية لإحياء ماكان ينفذه اثناء تولي م. طارق المزرم والمتمثل في إعلان القرارات الرسمية وأثبت نجاحاً وجدارة في الردود أثناء المؤتمرات الصحافية خلال فترة " كورونا " وتميز بالأمانة والسرّية والحيادية في التعامل مع الجميع

"متابعة الأداء الحكومي" يعرض تجربته في الانتقال إلى الحوسبة السحابية ومواكبة التحول الرقمي لضمان الجودة بصفته من أوائل الجهات الحكومية التي طبقت ذلك

"الداخلية القطرية "تمديد صلاحية بطاقة هيا حتى 24 يناير 2024 والسماح لحامليها من المشجعين والمنظمين بدخول البلاد بشرط الحصول على تأمين صحي

"التواصل الحكومي": مصفاة ميناء الأحمدي تصدر أولى شحناتها من مادة الديزل المُطور للأسواق الأوروبي

مريم بندق

علمت " الأنباء" أن زيادة مخصصات الطلبة مستحقة اعتباراً من أبريل 2023 ، وتم إدراجها في ميزانية الدولة الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء قبل استقالة الحكومة بناء علي مخاطبته لوزارة المالية لادراج زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج في ميزانية 2023-2024 التي يُعمل بها اعتبارا من أبريل المقبل حسب نص الدستور .

وردا علي سؤال حول ماهية الوضع إذا تأخر إقرار الميزانية في موعدها الدستوري ، أجابت المصادر : في حالة تأخر إقرار الميزانية في موعدها الدستوري ، فلن يؤثر ذلك علي حق الطلبة المشمولين بالصرف اعتبارا من التاريخ الدستوري لاقرار الميزانية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.



هذا ،و قالت مصادر خاصة في تصريحات ل " الأنباء" إن إصدار مجلس الوزراء مشاريع مراسيم تعيين القياديين يعتبر من قضايا تصريف العاجل من الأمور ، خصوصا أن هذه المراسيم تهدف إلى شغل الشواغر في مواقع حساسة منها منصب رئيس الأركان العامة للجيش علي سبيل المثال وليس الحصر.



وردا علي ضرورة إعادة تقييم دور مركز التواصل الحكومي في ظل مايتردد من معلومات بعضها غير دقيق ، أجابت المصادر: المرحلة الحالية دقيقة تحتاج أن نعيد التركيز علي دور مركز التواصل الحكومي ليتم التطرق الي القضايا المطروحة مثلما تعودنا من رئيس المركز الناطق الرسمي للحكومة السابق م. طارق المزرم في الإعلان عن القرارات الرسمية والتوضيحات والردود التي كان ينشرها المركز .



و شددت المصادر علي أن المرحلة الحالية تحتاج إحياء دور الناطق الرسمي للحكومة من خلال تنظيم المؤتمرات الصحافية أسوة بماكان يتم اثناء تولي الناطق الرسمي للحكومة م. طارق المزرم مهام منصبه ، و الذي أثبت التزامه التام بإعلان القرارات الرسمية، وثبت نجاحا وجدارة ومهنية عالية في توضيح الحقائق وتوضيح أي غموض عندما أسندت إليه مهمة عقد المؤتمرات الصحافية اثناء جائحة " كورونا " ، وتجسد ذلك في ردوده الدقيقة والشاملة علي جميع الأسئلة المختلفة ، إضافة إلى الأمانة والسرية والحيادية في التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة.

وزادت المصادر : رغم أن م. المزرم كان يتواجد في الاجتماعات الرسمية فلم يعرف عنه تسريب المعلومات ، ولم يعرف عنه أيضا تسريب أي من المعلومات التي انيط بمركز التواصل نشرها عبر حسابه علي " تويتر " إلى أي وسيلة إعلامية ، بل أثبت التزاما مطلوبا في التعامل مع الجميع بمسطرة واحدة رغم أنه من المعروف تعرضه مثل أي قيادي إلى اتصالات وضغوط تفرضهما طبيعة العمل الإعلامي.

"متابعة الأداء الحكومي" يعرض تجربته في الانتقال إلى الحوسبة السحابية ومواكبة التحول الرقمي لضمان الجودة بصفته من أوائل الجهات الحكومية التي طبقت ذلك

يعرض جهاز متابعة الأداء الحكومي تجربته في الانتقال إلى الخدمات السحابية لمواكبة التحول الرقمي لضمان جودة الأداء من خلال فيديو توضيحي. وقدمت الفيديو من إدارة نظم المعلومات بالجهاز موضي محمد المجبل، موضحة انه تم ترشيح الجهاز لعرض تجربته الناجحة في الانتقال إلى الخدمات السحابية ، وذلك في اللقاء الدوري الخاص باللقاء الجماعي لتراخيص ميكروسوفت للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. وقالت المجبل، إن الجهاز من أوائل الجهات الحكومية التي انتقلت إلى الحوسبة السحابية لمواكبة التحول الرقمي ورؤية الكويت 2035 من خلال استخدام أحدث الأدوات السحابية وتحسين بيئة العمل وتطوير التطبيقات والتحول الرقمي لضمان جودة الأداء.

"الداخلية القطرية "تمديد صلاحية بطاقة هيا حتى 24 يناير 2024 والسماح لحامليها من المشجعين والمنظمين بدخول البلاد بشرط الحصول على تأمين صحي وتذكرة ذهاب وعودة و حجز فندقي وصلاحية جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر

علمت "الأنباء" أن وزارة الداخلية في دولة قطر مددت صلاحية بطاقة هيا للسماح لحامليها بدولة قطر حتى تاريخ 24 يناير 2024.

وبحسب القرار سيسمح لحاملي بطاقة هيا من المشجعين والمنظمين بالدخول وفق شروط حددتها وزارة الداخلية أهمها الحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء في قطر ،

و إثبات حجز فندقي مؤكد أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء صادر من منصة هيّا ، ولا تقل صلاحية جواز السفر عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر ، و تذكرة سفر ذهاب وعودة.

"التواصل الحكومي": مصفاة ميناء الأحمدي تصدر أولى شحناتها من مادة الديزل المُطور للأسواق الأوروبية



أعلن مركز التواصل الحكومي أن مصفاة ميناء الأحمدي تصدر أولى شحناتها من مادة الديزل المُطور للأسواق الأوروبية.