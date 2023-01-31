أسامة أبو السعود



اعتصم عدد كبير من خريجي التخصصات النفطية في مبنى اتحاد البترول اعتراضا على ما وصفوه بـ «الاختبارات التعجيزية» للتعيين في القطاع النفطي.



واعلن نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حسين الميل دعم الاتحاد الكامل لخريجي التخصصات النفطية المتضررين من اختبارات النفط، مؤكدا ان اتحاد البترول يتواصل مع المسؤولين في مؤسسة البترول لنقل وجهات نظرهم.



وأوضح الميل أن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ونقاباته النفطية استقبلت الخريجين المتضررين في مقر الاتحاد واستمعت لشكواهم ولن تدخر جهدا في دعم حقوقهم العادلة.



ومن جهته، دعا رئيس نقابة نفط الكويت عباس عوض الى وضع حد لما يحدث مع الخريجين الجدد، مطالبا بضرورة ربط التخصصات بسوق العمل.



مؤكدا دعم النقابة الكامل للخريجين الجدد من حملة التخصصات النفطية، حيث انهم لم يدخروا جهدا في سبيل التحصيل العلمي والتخرج وفق التخصصات المطلوبة من المؤسسة.



ولفت عوض الى ان القطاع النفطي فيه العديد من الشواغر التي يمكن ان تستوعب هذه الكفاءات الوطنية الا انه ومع الاسف هناك من يقف في وجه ابناء الكويت ويحرمهم من حقهم في التعيين بالقطاع النفطي بسبب شروط واختبارات تعجيزية.



ومن جهته، اكد رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الخليج محمد العبيدلي دعمه للخريجين الجدد، مؤكدا ان اتحاد البترول والنقابات النفطية لن تدخر جهدا في المطالبة بحقوقهم العادلة حتى الغاء الشروط التعجيزية لتوظيفهم.



وتحدث عدد من الحضور الذين ابدوا دعمهم الكامل للخريجين الجدد لأنهم يحملون تخصصات نفطية وهذا هو مجال تخصصهم، وعلى المؤسسة استيعاب طاقاتهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.