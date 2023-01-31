سيناريو التمرين اشتمل على عدة فرضيات تدريبية منها كيفية التعامل مع حوادث السيارات وتجمعات المياه وإنقاذ العالقين



برعاية وحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي، وكبار القادة، نفذ رجال الحرس الوطني تمرين أسد الجزيرة (5)، وذلك في معسكر الشيخ سالم العلي.



ونقل نائب رئيس الحرس الوطني إلى المشاركين تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، مشيدا بمستوى القوات المشاركة في التمرين، ومؤكدا أن التمارين الميدانية الكبرى تؤتي ثمارها في مواكبة أحدث المستجدات التدريبية وصقل خبرات المنتسبين عبر إذكاء روح المنافسة بينهم مما يرفع مستوياتهم في تنفيذ الخطط العسكرية والأمنية لصون أمن البلاد وحماية مقدراتها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.



ويعد تمرين أسد الجزيرة من التمارين العسكرية الكبرى، حيث تشمل فعالياته تدريب قوات الحرس الوطني على حماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية للكويت، وتفعيل دور الحرس الوطني في إسناد أجهزة الدولة بجهود الإنقاذ في حالات الطوارئ والأزمات، انطلاقا من البروتوكولات الموقعة مع أجهزة الدولة المختلفة.



وتخلل سيناريو تمرين أسد الجزيرة 5 عدة فرضيات تدريبية للتعامل مع فض أحداث شغب، وحماية الشخصيات، وعزل وتطويق واقتحام مبنى وتطهيره والكشف عن متفجرات والتخلص منها، كما شمل تدريبات عملية على كيفية التعامل مع حوادث السيارات وتجمعات المياه وإنقاذ العالقين، وتسرب غاز داخل منشأة، وتعاملت فرق إطفاء الحرس الوطني مع فرضية حدوث حريق، إضافة إلى تنفيذ رمايات دقيقة من أوضاع ثابتة ومتحركة.