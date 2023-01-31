أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أنها ستطلق مع بداية فبراير 2023 تعديل وتحرير جداول الانتخاب تطبيقا للمادة الـ 6 من القانون رقم 35/ 1962 والقوانين المعدلة له في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة.



وقالت «الداخلية»، في بيان لها، إنه نظرا لصدور القرار الوزاري بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين في جداول الانتخاب، فإن هذه اللجان ستبدأ أعمالها خلال شهر فبراير من هذا العام، ويشمل التعديل السنوي:



أ ـ اضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.



ب ـ اضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين عاما واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين عاما.



ج ـ اضافة اسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.



د ـ حذف أسماء المتوفين.



هـ ـ حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، او من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.



و ـ حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة واضافة من نقلوا موطنهم إليها.



وناشدت «الداخلية» المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط التسجيل، التقدم بطلباتهم للجنة القيد في الجدول الانتخابي المخصص لمنطقة سكنهم وفق الشروط التالية:



1 ـ ان يكون طالب القيد كويتي الجنسية وفقا للقانون.



2 ـ ان يكون بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة خلال شهر فبراير 2023.



3 ـ على طالب القيد ان يقدم للجنة الجنسية الأصلية وصورة عنها وكذلك البطاقة المدنية الاصلية وصورة عنها.



وتسهيلا للمواطنين، فإن الجداول المخصصة للقيد موزعة بالدوائر الانتخابية على النحو التالي: