أعلن نادي إيفرتون المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين، تعيين مدرب بيرنلي السابق شون دايش مدربا للفريق خلفا لفرانك لامبارد المقال، ووافق دايش على عقد يمتد لعامين ونصف العام، وسيتولى مهماته رسميا في مباراة الفريق أمام أرسنال المتصدر على ملعب «غوديسون بارك» السبت المقبل، وفي تصريح خاص له قال: «أعرف قاعدة جماهير إيفرتون الشغوفة ومدى قيمة هذا النادي بالنسبة لهم».



وأضاف «نحن جاهزون للعمل ومستعدون لمنحهم ما يريدون. يبدأ ذلك بالعرق على القميص والجهد والعودة إلى بعض المبادئ الأساسية التزم بها نادي إيفرتون لكرة القدم لفترة طويلة».



وتابع «نريد استعادة الشعور الجيد. نحن بحاجة إلى الجماهير، نحتاج إلى الوحدة ونريد أن يكون الجميع متحالفين. هذا يبدأ بنا كطاقم عمل ولاعبين».