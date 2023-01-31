أكدت وزيرة العمالة المهاجرة في جمهورية الفلبين سوزان أوبلي أن بلادها لن تمنع استقدام العمالة الفلبينية إلى الكويت.



ونقل بيان صحافي صادر عن السفارة الفلبينية لدى الكويت تشديد الوزيرة أوبلي بشأن استبعاد وقف استقدام العمالة الفلبينية إلى البلاد.



وقالت السفارة إن القائم بالأعمال الفلبيني لدى الكويت هوزيه ألمودوفار كابريرا الثالث أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية الكويتية بإلقاء القبض على الحدث الذي ارتكب جريمة قتل الضحية جوليبي رانارا العاملة المنزلية الفلبينية وإحالته إلى القضاء الكويتي.



وثمنت اهتمام الجهات المعنية في الكويت ومتابعتها الحثيثة للحادثة وتواصل وزارة الخارجية الكويتية والجهات المتخصصة بشكل مباشر مع السفارة الفلبينية لإبلاغها بحيثيات الحادثة المؤسفة.



وثمنت السفارة لقاء وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الاحد الماضي مع القائم بالأعمال كابريرا، حيث قدم وزير الخارجية خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة وذوي الضحية رانارا ولكل الشعب الفلبيني الصديق وحكومة جمهورية الفلبين الصديقة جراء ذلك الحدث الفردي المؤسف.



وأشارت السفارة إلى أن اللقاء تناول مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتأكيد الجانبين التزامهما التام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بينهما.