في إطار تحقيق أهداف المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ونشر الثقافة الصحية في الوطن العربي باللغة العربيـــــة الصحيحة استحدث المركز سلسلة الثقافة الصحية للأطفال لتضاف الى إنجازاته، وقد أتت فكرة هذه السلسلة من تلمس حاجة الأطفال الى ثقافة بلغة عربية سلسة وسليمة. وتتوافر في هذه السلسلة وضوح الحقائق العلمية في لغة بسيطة ميسرة وموجزة، وعرض الحقائق بصورة جاذبة ومشوقة وممتعة، والاستعانة بالصور التوضيحية المرافقة بلا تعقيد، ثم إخراج الكتيب إخراجا فنيا جميلا ومبهرا جاذبا، وتستهدف هذه السلسلة استثمار طاقات الأطفال العقلية لتنمية التفكير القائم على الحقائق والأدلة والبراهين المناسبة لمرحلتهم العمرية، وقد صدر من هذه السلسلة كتيب (البكتيريا)، وكتيب (الفطريات).



وتتضمن هذه السلسلة مجموعة من الكتيبات ستصدر تباعا، حيث يلي كتيبي البكتيريا والفطريات كتيب الفيروسات، وهكذا، وقد اشتمل كتيب البكتيريا على تعريف البكتيريا، وتركيب خليتها، وتكاثرها، وأشكالها، وانتشارها، وتغذيتها، والنافع منها والضار، واختتم الكتيب بالحديث عن طرق مكافحة البكتيريا الضارة بالمضادات الحيوية والتطعيم، وتضمن كتيب الفطريات تعريفا بالفطريات، وتركيب خليتها، وتكاثرها، وأشكالها، وتغذيتها، والنافع منها والضار، وسوف تكون الأعداد القادمة من هذه السلسلة عن موضوعات مهمة منها الفيروسات، وصحة الفم والأسنان، وصحة العين، والغذاء الصحي.