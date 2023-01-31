عبدالعزيز الفضلي



استأنفت وزارة التربية إجراءات تعيين المعلمين الكويتيين والتي أوقفتها مؤقتا في شهر ديسمبر الماضي.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن المناطق التعليمية بدأت باستقبال المعينين الجدد المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن العمل جار على إنجاز إجراءاتهم الطبية تمهيدا لمباشرة أعمالهم مع الفصل الدراسي الثاني بدءا من يوم الأحد 5 فبراير المقبل.



وأوضحت المصادر أن وزارة التربية ومن خلال هذه الخطوة تسابق الزمن لسد النقص في الهيئات التعليمية منوهة إلى أن إيقاف التعيين كان بسبب اختبارات الفصل الدراسي الأول بجميع المناطق التعليمية في شهر ديسمبر الماضي إضافة إلى الدخول في إجازة الربيع وإغلاق المدارس خلال هذه الفترة.



..وتوقف 5 خدمات حضورياً



تلقى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني كتابا من الهيئة العامة للمعلومات المدنية حصلت «الأنباء» على نسخة منه يفيد بإيقاف تقديم 5 خدمات حضورية تقدمها وزارة التربية لمراجعيها، وذلك لوجودها على تطبيق «سهل» الذي حقق نجاحا كبيرا في خدمة المواطنين، وهي نتيجة الثانوية العامة، وأرقام جلوس لطلاب الثاني عشر، والاستعلام عن غياب الطلبة، ونموذج تحويل طبي، ونتائج صفوف النقل.