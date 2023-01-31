أسامة أبو السعود



اعتصم عدد كبير من خريجي التخصصات النفطية في مبنى اتحاد البترول اعتراضا على ما وصفوه بـ «الاختبارات التعجيزية» للتعيين في القطاع النفطي. واعلن نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حسين الميل دعم الاتحاد الكامل لخريجي التخصصات النفطية المتضررين من اختبارات النفط، مؤكدا ان اتحاد البترول يتواصل مع المسؤولين في مؤسسة البترول لنقل وجهات نظرهم. ومن جهته، دعا رئيس نقابة نفط الكويت عباس عوض الى وضع حد لما يحدث مع الخريجين الجدد، مطالبا بضرورة ربط التخصصات بسوق العمل، مؤكدا دعم النقابة الكامل للخريجين الجدد من حملة التخصصات النفطية. ولفت عوض الى ان القطاع النفطي فيه العديد من الشواغر التي يمكن ان تستوعب هذه الكفاءات الوطنية.



ومن جهته، اكد رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الخليج محمد العبيدلي دعمه للخريجين الجدد، مؤكدا ان اتحاد البترول والنقابات النفطية لن تدخر جهدا في المطالبة بحقوقهم العادلة حتى الغاء الشروط التعجيزية لتوظيفهم.