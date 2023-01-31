منصور السلطان



بحضور ورعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد والوكلاء المساعدين في وزارة الداخلية سيختتم تمرين «الردع الحاسم 6» الذي سيقام صباح يوم غد الأربعاء في مبنى القوات الخاصة.



وسيشمل الختام تمرينا بالذخيرة الحية في 3 مواقف ميدانية داخل معسكر القوات الخاصة بمشاركة الطيران العمودي التابع لوزارة الداخلية، حيث سيتنقل الوزير بين المواقع الثلاثة مستخدما مدرعات القوات الخاصة للإشراف على جاهزية رجال القوات الخاصة.



ويأتي التمرين للوقوف على جاهزية رجال القوات الخاصة ومدى الاستعدادات في حال حدوث طارئ، بالإضافة إلى اكتساب الخبرات في التعامل مع الأحداث.