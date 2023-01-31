844.5 مليون عملية شراء وسحب كاش عبر البطاقات المصرفية

2.2 مليار دينار أنفقت خارج البلاد عبر 65 مليون عملية شراء

11 مليار دينار سحبت كاش بزيادة 3.3% بما قيمته 352 مليوناً

39.7 مليار دينار أنفقت داخل الكويت عبر 780 مليون عملية شراء

16.3 مليار دينار أنفقت للشراء المباشر.. بزيادة 2.9 مليار

الشراء عبر الـ «أونلاين» ارتفع 4.4 مليارات إلى 14.6 مليار دينار

علي إبراهيم



كشفت أرقام رسمية ان المواطنين والمقيمين أنفقوا 42 مليار دينار خلال 2022 ليسجلوا أعلى مستوى من الانفاق الاستهلاكي في تاريخ الكويت، بعدما زاد إنفاقهم أكثر من 22% بما قيمته 7.7 مليارات دينار قياسا إلى إجمالي ما صرفوه خلال 2021 والبالغ قيمته 34.3 مليار دينار.



ووفقا للبيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي حول إنفاق الموطنين والمقيمين جغرافيا، فقد استحوذ الإنفاق داخل الكويت على الحصة الأكبر، إذ ارتفع بـ 21.5% بما قيمته 7.04 مليارات إلى 39.77 مليار دينار بنهاية 2022 مقارنة مع 32.73 مليار دينار بنهاية 2021 بينما سجل الانفاق خارج الكويت ٢٫٢ مليار دينار بنهاية ٢٠٢٢. وقياسا إلى مستويات الانفاق ما قبل جائحة فيروس كورونا وتحديدا مستويات عام 2019، فقد سجل الإنفاق زيادة ضخمة بنسبة 81% بما قيمته 18.7 مليار دينار، مقارنة بحجم إنفاق بلغ 23.2 مليار دينار نهاية 2019.



وجاء ضمن البيانات أن المواطنين والمقيمين قاموا بنحو 844.5 مليون عملية شراء خلال 2022، وذلك بزيادة نسبتها 30.3% بما قيمته 196.12 مليون عملية شراء قياسا إلى 648.3 مليون عملية شراء خلال 2021.



وارتفع عدد عمليات الانفاق والسحب من قبل المواطنين والمقيمين داخل الكويت بنسبة 29% بما عدده 176 مليون معاملة ليبلغ عددها الإجمالي نحو 780 مليون معاملة في 2022 مقارنة مع 604 ملايين في نهاية 2021، بينما ارتفع عدد عمليات الانفاق خارج الكويت بنسبة 45.4% بما عدده 20.14 مليون عملية شراء ليصل إجماليها إلى 64.5 مليون عملية قياسا إلى 44.34 مليونا بنهاية 2021.



نقاط البيع



واستحوذ إنفاق المواطنين والمقيمين عبر الشراء المباشر على 39% من إجمالي الإنفاق خلال 2022، إذ بلغ إجمالي ما قاموا بصرفه عبر نقاط البيع نحو16.3 مليار دينار، بزيادة نسبتها 21.6% بما قيمته 2.9 مليار دينار قياسا إلى 13.4 مليار دينار أنفقت عبر نقاط البيع في 2021.



وزاد إجمالي عدد عمليات الشراء المباشر بنسبة 37% بما عدده 141.78 مليون عملية شراء ليبلغ إجمالي عدد العمليات بنهاية 2022 نحو 525.7 مليون عملية قياسا إلى 384 مليون عملية بنهاية العام 2021.



وارتفعت قيمة مشتريات المواطنين والمقيمين عبر نقاط البيع داخل الكويت خلال 2022 بنسبة 19% بما قيمته 2.4 مليار دينار لتبلغ 15.24 مليار دينار مقارنة مع 12.8 مليار دينار خلال 2021، كما زاد إنفاق المواطنين والمقيمين عبر نقاط البيع في الخارج بنسبة 84% بما قيمته 473 مليون دينار ليبلغ 1.03 مليار دينار مقارنة مع 565 مليون دينار في 2021.



وارتفع عدد عمليات الشراء المباشر من الداخل بنسبة 35% بما عدده 127.6 مليون عملية إلى 493 مليون عملية شراء بنهاية 2022 مقارنة مع 365.3 مليون عملية شراء بنهاية 2021، أما عمليات الشراء المباشر في الخارج فزادت 76% بنحو 14 مليون عملية لتبلغ 32.8 مليون عملية شراء خلال 2022 مقارنة مع 18.6 مليونا بنهاية 2021.



سحب الكاش



واستحوذت سحوبات الكاش على 26% من إجمالي انفاق المواطنين والمقيمين خلال 2022 بواقع 11.08 مليار دينار، وذلك بزيادة نسبتها 3.3% بما قيمته 352 مليون دينار قياسا إلى قيمة معاملات أجهزة السحب الآلي في 2021 والتي بلغت حينها 10.7 مليارات دينار، وارتفع عدد عمليات سحوبات الكاش بنسبة 2.6% بما عدده 2.45 مليون عملية ليبلغ بنهاية 2022 نحو 86.4 مليون عملية سحب مقابل 83.93 مليون عملية سحب في 2021. وزادت سحوبات المواطنين والمقيمين عبر أجهزة السحب الآلي داخل الكويت بنسبة 2.8% بما قيمته 292 مليون دينار لتبلغ 10.77 مليارات دينار بنهاية 2022 قياسا إلى 10.47 مليارات دينار بنهاية 2021، كما ارتفعت سحوبات المواطنين والمقيمين من أجهزة السحب خارج الكويت بنسبة 23.6% بما قيمته 60 مليون دينار ليبلغ 316 مليون دينار بنهاية 2022 قياسا إلى 256 مليون دينار بنهاية 2021.



وارتفعت سحوبات الكاش من قبل المواطنين والمقيمين داخل الكويت إلى 83.27 مليون عملية سحب بنهاية 2022 مقارنة مع 81.6 مليون عملية بنهاية 2021، بينما قفزت عدد عمليات سحب الكاش خارج الكويت إلى 3.12 ملايين عملية سحب في 2022 مقارنة مع 2.33 مليون عملية سحب بنهاية 2021.



الإنفاق «أونلاين»



استحوذ انفاق المواطنين والمقيمين عبر المواقع الإلكترونية (أونلاين) على 34.7% من إجمالي انفاقهم خلال 2022 بواقع 14.58 مليار دينار، وبالقياس على أساس سنوي فقد زاد الانفاق عبر المواقع الإلكترونية بنسبة 43.6% بما قيمته 4.42 مليارات دينار خلال 2022 قياسا إلى حجم انفاق كلي بلغ 10.16 مليارات دينار عن 2021 كاملا.



وزاد إجمالي عدد عمليات انفاق المواطنين والمقيمين للشراء أونلاين 29% بما عدده 52 مليون عملية ليبلغ إجمالي عدد عمليات الشراء عبر المواقع الإلكترونية خلال 2022 نحو 232.33 مليون عملية شراء مقارنة مع 180.4 مليون عملية شراء عبر



الـ «أونلاين» في 2021. وارتفع انفاق المواطنين والمقيمين عبر المواقع الإلكترونية داخل الكويت بنسبة 46% بما قيمته 4.3 مليارات دينار إلى 13.76 مليار دينار قياسا إلى 9.43 مليارات دينار بنهاية 2021، أما انفاق المواطنين والمقيمين عبر المواقع الإلكترونية في الخارج فقد ارتفع بنسبة 14% بما قيمته 101 مليون دينار ليبلغ 826 مليون دينار بنهاية 2022 مقارنة مع 725 مليون دينار بنهاية 2021. وارتفع عدد عمليات الشراء «أونلاين» داخل الكويت بنسبة 30% بما عدده 46.7 مليون عملية شراء ليبلغ إجمالي تلك العمليات نحو 203.76 ملايين عملية بنهاية 2022 مقارنة مع 157 مليون عملية شراء بنهاية 2021، كما زاد عدد عمليات الشراء «أونلاين» في الخارج بنسبة 22% بنحو 5.2 ملايين عملية ليبلغ 28.56 مليون عملية شراء خلال 2022 مقارنة مع 23.4 مليون عملية شراء خلال 2021.