

ضمن برنامج الحصاد الإسلامي، حساب السحب الأول على الجوائز الذي يقدمه البنك الأهلي المتحد، يقام غدا الأربعاء السحب الشهري الذي يترقبه عملاء الحصاد الإسلامي لإعلان الرابح سعيد الحظ الذي سيفوز بالجائزة البالغ قيمتها 100 ألف دينار، وذلك تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة في المبنى الرئيسي للبنك الأهلي المتحد.



وبهذه المناسبة، قالت رئيسة إدارة قنوات التوزيع البديلة بالبنك الأهلي المتحد هنادي خزعل: ينفرد حساب الحصاد الإسلامي بمجموعة من الميزات الحصرية حيث يعد أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأضافت: هناك العديد من فرص الفوز الكبرى مازالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد للتوفير الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد.



وأكدت خزعل بالقول: يسهم برنامج جوائز الحصاد الإسلامي في تعزيز نشر ثقافة التوفير والتشجيع على الادخار بين أفراد المجتمع، كما يسهم في تغيير حياة عملائه إلى الأفضل من خلال الفوز بالجوائز القيمة التي تسهم في إدخال السعادة الى نفوسهم، ومن هذا المنطلق يحرص البنك على المراجعة الدورية لهيكل السحوبات وتعديلها بما يتوافق مع متطلبات وطموحات عملاء البنك الكرام.