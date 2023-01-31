

علي إبراهيم



قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، عمران حيات إن إيطاليا وجهة رئيسية للاستثمارات من الكويت، حيث تعود تجربة الاستثمار الكويتي في إيطاليا إلى عدة عقود مضت، إذ كانت على مدار 3 عقود أو أكثر بين أول 10 شركاء تجاريين للكويت، وان الغرفة تسخر جميع الجهود في سبيل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين الصديقين، ما يتيح فرصا كبيرة لمعرفة المزيد عن بيئة الأعمال والاستثمار في قطاع النفط والغاز في إيطاليا.



وأضاف حيات خلال استقبال الغرفة وفدا تجاريا من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) وعددا من الشركات المتخصصة بالطاقة والنفط برئاسة سفير إيطاليا لدى الكويت كارلو بالدوتشي، أن آخر الإحصاءات التجارية لعام 2021 أظهرت أن إيطاليا احتلت المرتبة الـ 8 كأكبر مصدر للكويت إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.25 مليار دولار.



وزاد حيات قائلا «أعتقد أن هناك مجالا إضافيا لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال الاستفادة من جميع العناصر المتاحة في كلا البلدين، حيث إن إيطاليا تتميز بقطاعات صناعية عدة مثل صناعة السيارات والآلات الثقيلة والصناعات الهندسية والملابس والأزياء، والصناعات الغذائية والسياحة، وقطاع النفط والغاز».



وأكد حيات حرص الغرفة على مد كل تعاون ممكن نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة بين إيطاليا والكويت، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الاجتماعات في إقامة شراكات إستراتيجية.



بدوره، قال السفير الإيطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي، إن عدد الكويتيين الذين زاروا بلاده خلال العام الماضي تجاوز الـ 25 ألفا، مبينا أن إجراءات استخراج الفيزا سهلة ولا تأخذ سوى أيام معدودة.



وأكد بالدوتشي قوة العلاقات التجارية بين البلدين، معتبرا أن الكويت إحدى أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا، إذ إن قيمة الصادرات الإيطالية إلى الكويت في الأشهر العشرة الأولى من 2022 بلغت نحو 1.86 مليار يورو، بنمو 110% مقارنة بالفترة المقابلة من 2021، بينما صدرت الكويت إلى إيطاليا خلال الفترة نفسها بنحو 350 مليون يورو بنمو 1000%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، مبينا أن هناك العديد من الشركات الإيطالية في الكويت تعمل بقطاعات مختلفة مثل النفط والغاز، والغذاء، والصحة وغيرها.