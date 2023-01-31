شجون: عبدالله بوشهري من أعز الناس وتجمعني كيمياء حلوة معه منذ أن كنا صغاراً

أحمد عبدالواحد: شجون طاقة إيجابية وبوشهري ممثل ثقيل وعبدالرضا وفر كل شيء

عبدالله عبدالرضا: أحتاج 4 أيام لأتحدث عن شجون وتربطني بأبوشهري صداقة قوية

فهد العليوة كاتب جميل داخله مخرج.. والبلوشي موهوب ومجتهد ويتعب على نفسه



ياسر العيلة



قضية غسيل الأموال أو تبييضها هي قضية اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة لغرض التصرف فيها واستثمارها، ولها العديد من الطرق المتبعة في الغسيل والآثار السلبية لهذه القضية التي انتشرت في عالمنا العربي، من هذا المنطلق يتناول مسلسل «غسيل» في حلقاته الثماني تلك القضية في إطار رومانسي اجتماعي، من تأليف الكاتب فهد العليوة، إخراج أحمد عبدالواحد، بطولة: شجون وعبدالله بوشهري وعبدالله عبدالرضا وعبير أحمد وزهرة الخرجي وزينب بهمن ومنصور البلوشي وآخرون.



«الأنباء» تواجدت في موقع التصوير، والتقت ببعض نجوم العمل، ومخرجه فإلى التفاصيل:



في البداية تحدثت نجمة العمل الفنانة شجون قائلة: مسلسل «غسيل» من إنتاج أخي الغالي جمال سنان «إيغل فيلمز» وتنفيذ أخي الغالي أيضا عبدالله عبدالرضا وشركته «كتويل»، ومن تأليف العبقري العائد للكتابة بعد غياب والمتحمسة جدا لكتاباته العزيز فهد العليوة، وإخراج أحمد عبدالواحد.



وعن العمل بشكل عام قالت: «غسيل» يتناول الحياة العصرية الحالية والمشاكل التي نواجهها فهو «لايت كوميدي»، بسيط، يتناول قضية مهمة جدا، وطريقة تصويره جديدة بالنسبة لي، وأتوقع أن الجمهور سيشاهد صورة جميلة ومختلفة من قبل المخرج أحمد عبدالواحد.



وحول رأيها في ان هذا العمل يجمعها في «دويتو» جديد مع صديقها النجم عبدالله بوشهري، ردت: عبدالله «أبوداليا» من أعز الناس الى قلبي والذين احب العمل معهم هو وشقيقه النجم محمود بوشهري، وطبعا والنعم بباقي الفنانين لكن هناك كيمياء حلوة تجمعني معه لأننا مع بعض منذ ان كنا صغارا، وبإذن الله نقدم من خلال هذا العمل للمشاهدين «دويتو» متميزا وجديدا.



وقال منتج العمل وأحد أبطاله الفنان عبدالله عبدالرضا: نحن كشركة إنتاج سعداء، و«كسبانين» العمل مع الكاتب فهد العليوة من خلال «غسيل» كونه كاتب له رصيد كبير من الأعمال الناجحة، لذلك حرصنا على ان نتعاون معه من خلال هذا المسلسل، مستدركا: فكرة العمل جميلة وجديدة وتلامس الكثير من القضايا التي تحدث حاليا والتي نواجهها كمجتمع خليجي.



أما عن رأيه في تكرار التعاون بينه وبين النجمة شجون والنجم عبدالله بوشهري، فقال: لو تحدثت عن شجون فأنا سأحتاج إلى أربعة أيام، وبالنسبة لعبدالله تربطني به علاقة صداقة قبل ان تكون علاقة عمل، وسبق ان تعاونا معا من خلال مسلسل «انتقام مشروع»، و«غسيل» هو تعاون جديد يجمعه بشجون بعد فترة انقطاع طويلة عن العمل معا، وأشاركهما البطولة ومعنا زينب بهمن وسوف يشاهد الجمهور من خلال الأداء وجود كيمياء غريبة بين هؤلاء الأربعة الذين سيطلون على الجمهور بشكل مختلف.



وبسؤاله عن منهجه في العمل ومنحه الفرص لمخرجين جدد على الساحة الفنية من خلال شركته ومنهم مخرج «غسيل» أحمد عبدالواحد في ثاني تجربة له معه، أجاب: شهادتي في المخرج أحمد عبدالواحد مجروحة، وسبق ان عملت معه في مسلسل «ديستوبيا»، وهذا التعاون الثاني، وأنا أحب عينه وذوقه وطريقة إخراجه، فهو ربان حقيقي للعمل.



وتحدث عبدالرضا عن المشاريع الفنية الجديدة له الفترة المقبلة، قائلا: بإذن الله لدي اكثر من مشروع سواء على مستوى التمثيل أو على مستوى الإنتاج، ولا أستطيع ان اكشف عنهم حاليا إلا بعد ان يتم التوقيع والاتفاق عليهم بشكل نهائي، ومنها أعمال لشهر رمضان المبارك إن شاء الله.



بدوره، قال مخرج العمل أحمد عبدالواحد: شركة «كتويل» وفرت لي كل شيء أنا احتجته في العمل، وهذا كان اهم شيء عندي لأنني كما تعلم من الأساس مخرج إعلانات، فبالنسبة لي التفاصيل الدقيقة التي تظهر على الشاشة شيء مهم جدا، وأنا قلت لمنتج العمل الفنان عبدالله عبدالرضا لكي نقدم مسلسلا متميزا احتاج الى شكل مختلف وغير تقليدي من الانتاج المتعارف عليه حتى يكون عالي المستوى ويستحق تقديمه للمشاهد.



وعن العمل مع نجمين مثل شجون الهاجري وعبدالله بوشهري، أوضح: انت تتحدث عن اثنين من اهم النجوم في الكويت، شجون فنانة «بروفيشنال» كلها طاقة إيجابية من اول دخولها اللوكيشن حتى خروجها منه، وهي تشيع في المكان أجواء من البهجة والفرح، بخلاف أنها فنانة موهوبة جدا، ولديها كاريزما عالية، وبسهولة تتقمص الشخصية المطلوب منها تقديمها، وبالنسبة لعبدالله فهو ممثل ثقيل، يملأ الكادر ومحترف جدا في عمله، ويحضر للشخصية التي يقدمها بشكل احترافي، بخلاف شعوره بالخوف، وأقصد هنا ان الفنان يأتي الى اللوكيشن وهو في قمة تركيزه، ومحضر لدوره بشكل كبير ويريد ان يقدم افضل ما عنده من أداء.



وتطرق عبدالواحد الى القضايا التي يتناولها «غسيل»: بصراحة اكثر شيء اسعدني في هذا العمل انه مكتوب منذ فترة وتأجل تنفيذه، وفهد العليوة بشكل عام هو كاتب جميل ومتميز، وأشعر ان بداخله مخرج يعرف كيف يجذب المشاهد لأعماله من أول مشهد لآخر مشهد، وتناول المسلسل قضية غسيل الأموال وهي قضية منتشرة حاليا في العالم، وإن شاء الله الجمهور سيشاهد عملا حقيقيا ومشوقا من واقع الحياة التي نعيشها حاليا.



وحول النجوم المشاركين معه في المسلسل بخلاف شجون وبوشهري وعبدالرضا، رد: معنا عبير أحمد وزينب بهمن، بالإضافة الى زهرة الخرجي وكل واحدة منهن تقدم «كاركتر» رائعا، ومعنا أيضا منصور البلوشي الذي سبق ان عمل معي في مسلسل «ديستوبيا» وهو من الفنانين الذين احبهم جدا، وأتوقع له مستقبلا كبيرا لأنه مجتهد ويتعب على نفسه.