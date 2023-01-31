

بيروت - بولين فاضل



بعد اختيارها في قائمة «أكثر المؤثرات في العالم» ضمن مجلة فوربس العالمية، تصدر هاشتاغ يحمل اسم «فوربس تختار نجوى كرم» الترند عبر «تويتر» في كثير من الدول العربية احتفالا بنجمتهم.



وتصدر اسم نجوى كرم الترند منذ الإعلان عن تواجدها ضمن القائمة العالمية باعتبارها العربية الأكثر تأثيرا ضمن نساء العالم فوق الخمسين، بأكثر من عشر دول عربية من بينها، حسب موقع «نواعم»، لبنان ومصر والعراق حتى اليمن والمملكة العربية السعودية.



وهذه ليست المرة الأولى التي تصنف فيها نجوى كرم ضمن الأكثر تأثيرا بالعالم بقائمة مجلة فوربس العالمية، حيث سبق ان صنفت ضمن أكثر 100 شخصية عربية تأثيرا في عام 2017، كما جاءت ضمن أفضل 10 نجمات عربيات على المسرح العالمي بعام 2018، أما في عام 2021، فقد صنفتها ضمن الأكثر مبيعا



بـ 60 مليون نسخة، وأخيرا في عام 2023 ضمن أكثر النساء الأكثر تأثيرا فوق سن الخمسين.