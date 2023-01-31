

القاهرة - ناهد إمام



أعلن البنك الأهلي المصري عن انتهاء طرح الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 22.5% و25% بنهاية عمل اليوم.



وقال البنك - في بيان، امس - إن رصيد هذا الوعاء الادخاري بلغ حوالي 290 مليار جنيه، تم تنفيذ ما يقارب 60% من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبيل ومركز الاتصال الهاتفية) والباقي من خلال فروع البنك بمختلف محافظات الجمهورية التي أسهمت في انضمام حوالي 75 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري منذ طرح الشهادة في 4 الجاري.



تجدر الإشارة إلى أن لجوء البنك لطرح شهادة بعائد 25% هدفه معالجة التضخم والدولرة. وكان بنكا مصر والأهلي قد طرحا شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة سنوية تبلغ نحو 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.