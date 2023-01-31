

سعود عبدالعزيز



حذرت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجرائم الالكترونية المواطنين والمقيمين من عمليات نصب واحتيال متعلقة ببيع تذاكر المناسبات والحفلات التي تتزامن مع احتفالات الأعياد الوطنية للعام 2023. وتأتي تحذيرات الجرائم الالكترونية بالتزامن مع عمليات نصب وقضايا بشأن تذاكر تباع على وسائل التواصل بأسعار تقل قليلا عن المنافذ الرسمية ويتم منح المجني عليهم «باركود» يكون غير فعال أو تالفا، وسجلت قضايا بهذا الخصوص في عدد كبير من مخافر الكويت. ودعت إلى ضرورة أخذ الحيطة والتأكد من حقيقة المروجين لهذه التذاكر حتى لا يقعوا ضحية للنصب.