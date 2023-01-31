

زار وفد رفيع المستوى من كلية الدفاع الوطني في سلطنة عمان الشقيقة برئاسة السفير د.أحمد سالم باعمر مقر «كونا» وذلك في إطار زيارة الوفد للكويت.



واطلع الوفد العماني الذي ضم عددا من كبار الضباط العسكريين في الهيئة التوجيهية الإدارية في الكلية على تجربة وكالة الأنباء الكويتية ودورها الإعلامي محليا وإقليميا وأهميتها في مواجهة التحديات وسط الثورة التقنية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.



كما اطلع الوفد على الخدمات الاخبارية التي تقدمها الوكالة وشبكة مراسليها في الداخل والخارج، وقام بجولة تفقدية في قاعة التحرير حيث اطلع على سير العمل لدى إدارات القطاع المختلفة وكيفية التعامل مع الاخبار.



من جانبه، أكد السفير د.أحمد باعمر خلال جلسة حوارية في إطار الزيارة أهمية دور الاعلام لاسيما الرسمي المتمثل في وكالات الأنباء في نقل الصورة الحقيقية للأحداث، مشيدا في هذا الاطار بدور «كونا» وأهميتها الاقليمية لما تتميز به من انتشار ومهنية ودقة في نقل الاخبار والاحداث المحلية والاقليمية والدولية في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما يحمله ذلك من تحديات.



وأعرب باعمر عن تطلعه نحو مزيد من التعاون بين «كونا» وشقيقتها وكالة الأنباء العمانية في شتى المجالات بما يضمن إيصال الرسالة الاعلامية الحقيقية المنشودة والصادقة.



من جانبه، أكد نائب المدير العام لقطاع التحرير في «كونا» عصام الغانم أهمية دور الإعلام عموما والرسمي خصوصا في نقل الأحداث بصورتها الحقيقية والتعامل معها بكل مصداقية وشفافية.



وقال الغانم إن ما يشهده العالم من أحداث متسارعة وسط الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي يفرض تحديا أمام وسائل الاعلام ووكالات الأنباء لاسيما في مواجهة الشائعات والأخبار الموجهة غير الدقيقة الأمر الذي يتطلب مهنية عالية ودقة في التعامل مع هذه الأحداث والتأكد من استسقاء الأخبار من مصادرها المباشرة، لاسيما ان «كونا» جهاز إعلامي مزود وصانع للخبر.



وأكد الغانم حرص «كونا» على الالتزام بالمعايير المهنية في عملها والمتمثلة في المصداقية والحيادية بجانب السرعة التي باتت عنصرا مهما لصناعة الخبر في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ولكن ليس على حساب المصداقية والدقة مشيدا بالمستوى الرفيع من التعاون البناء والمتواصل بين «كونا» وشقيقتها وكالة الأنباء العمانية.



وخلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها عدد من مديري قطاع التحرير ومركز التدريب وإدارات الوكالة المختلفة تم استعراض تحديات الإعلام في مواجهة الشائعات في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت وسبل تطوير الخدمات الاخبارية والانتشار وكذلك تأثير الإعلام في تعزيز العلاقات بين الدول الشقيقة والصديقة.



كما تطرقت الجلسة إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخل وكالة الأنباء الكويتية (كونا) والخدمات والمعلومات الموثوقة التي تقدمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وتم تأكيد أهمية توعية الرأي العام واستقطابه من خلال بث المواد الخبرية الموثوقة التي تغطي كل المجالات وإعداد الدراسات والأبحاث المرتبطة بالموضوعات الاقتصادية والسياسية والتوعوية.