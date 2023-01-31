منظمات المعرض: هدفنا جمع نخبة من الموهوبين تحت سقف واحد بأسلوب متميز

ريم ناس: مزج الألوان وتركيبها أمر صعب للبعض إلا أنه في الحقيقة متعة وحياة

دارين العلي



جمع معرض «غولدن ديزي» الذي افتتح أمس في مجمع «ديزاين ديستركت» في الشويخ لفيفا من المصممين المحليين والعرب المميزين لعرض أجمل تصميمات الملابـــس والمجوهــــرات والأحجار الكريمة والسجاد والاكسسوارات المنزلية.



وتميز المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام ابتداء من أمس بأجوائه المفتوحة القائمة على عرض المنتجات بأسلوب راق يسمح لزوار المعرض بالاطلاع على مختلف المنتوجات والمعروضات.



وقالت إحدى منظمات المعرض آلاء كايد إن الهدف من المعرض هو جمع نخبة من الموهوبين في مجالات مختلفة سواء في تصميم الأزياء أو المجوهرات والاكسسوارات والأثاث المنزلي لإبراز مواهبهم ومعروضاتهم تحت سقف واحد. ولفتت إلى وجود 28 مشاركا ومشاركة من الكويت وخارجها، مشيرة إلى أنه يعد فرصة للتلاقي والترويج لهذه المنتجات المتنوعة ما بين الملابس والعطورات والأحجار الكريمة والمجوهرات. بدورها، قالت هناء جعفر إحدى المنظمات إنه يتم تنظيم المعرض للمرة الثانية بتوسع وشمولية أكثر، حيث اقتصر في المرة الأولى على السجاد والمجوهرات.



وأضافت ان مثل هذه المعارض تتميز بأنها مفتوحة الأجواء وليست مغلقة، مشيرة إلى أنها تستهدف التميز سواء من حيث المنتج أو التقديم.



منصة «هنا»



هذا وتشارك الشيخة ماجدة الصباح بمجموعة من التصاميم يعود ريعها الى منصة «هنا» التي تعنى بالعلاجات النفسية بعيدا عن الأدوية، وتتميز المجموعة التي تقدمها بالرقي والأناقة والألوان الهادئة.



وقالت الشيخة ماجدة الصباح، إن المجموعة تأتي تحت عنوان here by houna راحتك في لبسك، حيث اكتشفنا من خلال بحثنا وعملنا ان الملابس التي نلبسها والقماش الذي يحيط بأجسادنا لفترة طويلة من يومنا لهما أثر كبير على شعورنا بالراحة والعافية النفسية.



وأضافت: صممنا لكم ملابس مصنوعة من القماش السلس الخفيف على البشرة والمقاوم للحساسية والملوثات التي يمكن أن تؤثر سلبيا على مزاجنا، واستخدمنا الألوان الطبيعية التي تبعث فينا الشعور بالراحة والأمان النفسي. وقالت: تعودنا أن نبحث عن حلول صعبة حتى نجد «الراحة النفسية»، لكنها موجودة هنا والآن وفي تفاصيل يومنا، هنا نهتم بكل ما يعزز صحتك النفسية.



صاحب مجوهرات «قردالة» ضاري النفيسي لفت إلى أن المشاركة في المعرض تأتي بهدف التواجد في مكان واحد مع عدد من المنتجات الأخرى ذات الذوق الرفيع والمتميز، مشيرا إلى أن البوتيك الخاص به يشارك بمجموعات متنوعة من المجوهرات لمصممين كويتيين ومن خارج الكويت وتركز على الاستعمال اليومي من التصاميم الفريدة وغير المتكررة.



عطور وبخور



أحـــــد المشــاركـيـــــــن عبداللطيف الوزان من محل «عود جود» والذي يختص بالعطورات والبخور، تحدث عن تواجده في المعرض كفرصة لعرض المنتجات التي يقدمها وخاصة من العود الفاخر والبخور من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن العمل بالبخور أمر مميز يحتاج إلى دقة



وعناية.



ومن لبنان تشارك مصممة الاكسسوارات والأحجار الكريمة ماغي بارود بمجموعة متميزة من تصاميمها، حيث تعتبر المرأة الكويتية ذواقة، كما أن تفكيرها متقارب مع المرأة اللبنانية وكذلك ذوقها، مشيدة بتنظيم المعرض الذي يتميز برقيه، لافتة إلى أن المرأة العربية تختلف بذوقها عن المرأة الأوروبية في اقتناء الاكسسوارات والأحجار الكريمة وتعرف أهميتها.



أثاث وإكسسوارات



ويشارك «كان زمان» للأثاث والاكسسوارات المنزلية في المعرض، حيث أكد صاحبه محمد البرجس أن المعرض فرصة جيدة لإبراز نوعية الأثاث والاكسسوارات الفرنسية التي يقدمها والتي تتميز بالجودة والمتانة والذوق الرفيع، لافتا إلى أن محله يحتوي على الأثاث والاكسسوارات الكلاسيكية والمودرن.