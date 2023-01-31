محمد راتب



صرح رئيس مجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية يوسف الحقان بأن الجمعية قامت بإطلاق مهرجان المنتجات الوطنية في منطقة الفنطاس برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكـيـــة، وذلـــــك دعما للمنتجات المحلية والمزارع الكويتي، وتعريفا للمواطنين والمقيمين بجودة الأصناف وتنوعها تشجيعا لهم على الشراء.



وقد حضر افتتاح المهرجان إلى جانب رئيس مجلس الإدارة كل من نائب رئيس مجلس الإدارة فهد العجمي، وأمين الصندوق ورئيس لجنة المشتريات عبدالله خالد الغريب، وأمين السر صباح عايض العتيبي، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية قتيبة البديح.



وذكر أن المعرض ضم مجموعة من المنتجات التي وفرتها بعض المزارع والمنتجين المحليين، مؤكدا استمرار مثل هذه الفعاليات لخدمة المنتج الوطني، ومبينا أن مشاركة الجمعية في المعرض جاءت بهدف دعم المنتج المحلي الذي أثبت جودته ومنافسته القوية في السوق، وحظي بإقبال المستهلك الكويتي.