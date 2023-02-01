

أعلن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن لاعبه المصري محمد النني سيغيب طويلا بعدما خضع لجراحة لعلاج إصابة في ركبته اليمنى. وقال «المدفعجية» بموقعه على الإنترنت، إن النني أصيب في التدريب وخضع لجراحة ناجحة في لندن وسيغيب لفترة طويلة، لكنه لم يكشف عن فترة الغياب المتوقعة.



وأضاف النادي اللندني «سنعلن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني بمجرد استكمال المراحل الأولى من التعافي».



وتابع «يقدم الجميع في النادي كل الدعم المطلوب لمحمد وسنعمل بجدية معه حتى يعود في أسرع وقت ممكن». ولا يشارك النني (30 عاما) بانتظام مع أرسنال هذا الموسم، وظهر في ست مباريات فقط في الدوري الممتاز، وبمجموع 111 دقيقة فقط، وذكرت تقارير أنه كان في طريقه للرحيل قبل تعرضه للإصابة.