

أعلن نادي فالنسيا عن فسخ عقد مدربه الايطالي جينارو غاتوزو بالتراضي، وذلك بعد اقل من 24 ساعة على الخسارة الاخيرة امام بلد الوليد 0-1 الأحد في منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم.



عين غاتوزو، 45 عاما وبطل مونديال 2006، في منصبه الصيف الماضي فقط، عندما وقع عقدا لمدة عامين مع النادي، إلا انه لم ينجح في تحقيق نقلة نوعية في اداء الفريق، فلم يفز فالنسيا في اي من مبارياته الاربع الاخيرة في «لا ليغا» (ثلاث هزائم وتعادل).



ويحتل الفريق حاليا المركز الرابع عشر في الترتيب بـ 20 نقطة وبفارق 14 نقطة عن المركز الرابع.