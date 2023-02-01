محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» ان شركة «زاوبين هانغزهو» الصينية فازت من شركة نفط الكويت بعقد استصلاح التربة الملوثة في المنطقة C من مشروع الحفر والنقل والمعالجة في جنوبي الكويت وفقا لمصادر مطلعة في الصناعة النفطية ونقلا عن البيانات التي تم جمعها بواسطة مجلة «ميد بروجكتس» التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية.



وأضافت المجلة ان الشركة الصينية المتخصصة في المقاولات النفطية فازت بالعقد بالشراكة مع شركة المقاول الكويتية للتجارة العامة والمقاولات الهندسية.



وكانت مجلة «ميد» قد ذكرت في أغسطس من العام الماضي أن شركة المقاول الكويتية للتجارة العامة للتجارة والمقاولات قدمت أقل العروض في المناقصتين الخاصتين باستصلاح التربة في كل من المنطقة A والمنطقة B. ومع ذلك، لم تتم ترسية كلا العقدين عليها.



فقد فازت مجموعة الساير التي قدمت ثاني أدنى عرض بعقد المنطقة A من مشروع استصلاح التربة، وفقا للمصادر.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة ميد أن شركة الغانم انترناشنال الكويتية للتجارة العامة والمقاولات قد فازت بعقد المنطقة B في سياق المشروع الرئيسي لاستصلاح التربة والذي يعتبر الاضخم من نوعه في العالم.



وختمت «ميد» بالقول ان هذه ليست المرة الأولى التي تفوز فيها شركة زاوبين هانغزهو بعقد معالجة نفطية في الكويت، حيث دخلت في السابق في شراكة مع شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية هيسكو لتنفيذ عقد لمعالجة ما يصل الى 2.6 مليون متر مكعب من التربة الملوثة، وبلغت قيمة العقد 185.2 مليون دولار.