أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس، أن صادرات الكويت من النفط الخام لليابان قفزت في ديسمبر الماضي بنسبة 19.4% عن ديسمبر 2021 لتصل إلى 8.11 ملايين برميل ما يعادل 262 ألف برميل يوميا في أول زيادة منذ 4 أشهر.



وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن الكويت وهي ثالث مزود للنفط لليابان قدمت 8.8% من إجمالي واردات اليابان من النفط مقارنة 7.4% في نفس الشهر من العام الماضي.



وبلغت صادرات النفط الخام الكويتي لليابان 221 ألف برميل يوميا في العام الماضي بزيادة 5.9% عن عام 2021 مشكلة 8.1% من واردات اليابان من النفط.



وانخفض إجمالي واردات النفط اليابانية في ديسمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.3% على أساس سنوي ليصل إلى 2.96 مليون برميل يوميا.



وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط 93.2% من الإجمالي بانخفاض 2.0 نقطة مئوية عن العام الماضي.



واحتلت المملكة العربية السعودية الصدارة رغم انخفاض وارداتها إلى اليابان بنسبة 5.6% عن العام الماضي لتبلغ 1.21 مليون برميل يوميا تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 1.08 مليون برميل يوميا بانخفاض بلغ 7.1%.



وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بـ 127 ألف برميل يوميا تليها الولايات المتحدة بـ 119 ألف برميل يوميا.



وارتفعت واردات النفط الخام اليابانية في عام 2022 بنسبة 9.7% ما يعادل 2.73 مليون برميل يوميا.



وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية.