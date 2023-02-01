ذكر بيان لوزارة التجارة الأميركية أن الولايات المتحدة أضافت أمس سبعة كيانات إيرانية إلى قائمة الحظر التجاري الأميركية بسبب إنتاج تلك الكيانات طائرات مسيرة استخدمتها روسيا في أوكرانيا.



والكيانات الإيرانية التي أضيفت لقائمة الحظر التجاري الأميركية هي شركة تصميم وتصنيع محركات الطائرات والقوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني ومنظمة الجهاد للاكتفاء الذاتي والبحوث التابعة للحرس الثوري وشركة أوجي بارفاز مادو نافار وشركة بارافار بارس وشركة القدس لصناعة الطيران وشركة شاهد لصناعات الطيران.



وأضاف بيان وزارة التجارة الأميركية أن مركبات جوية مسيرة تنتجها إيران يجري نقلها إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، وهو نشاط يتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.



وتابع البيان «تم تحديد هذه الكيانات السبع.. من قبل الحكومة الأميركية على أنها تصرفت ضد مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وساعدت القوات المسلحة الروسية ومجمعها الصناعي العسكري».



وبحسب البيان، فإن الدخول في القائمة السوداء يعني تفعيل إجراءات مراقبة الصادرات ضد هذه الكيانات.



من جهة اخرى، حكمت محكمة إيرانية بالسجن مدة تزيد عن 10 سنوات على زوجين شابين رقصا أمام أحد المعالم الرئيسية في طهران، في مقطع فيديو اعتبر رمزا لتحدي النظام، على ما قال ناشطون امس.



وقبض على استياج حقيقي وزوجها أمير محمد أحمدي، وكلاهما في العشرين من العمر، مطلع نوفمبر بعد انتشار مقطع فيديو لهما على نطاق واسع وهما يرقصان أمام برج آزادي في طهران.



ولم تكن حقيقي تضع حجابا في تحدّ لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في ايران، حيث لا يسمح للنساء بالرقص في الأماكن العامة ولا الاختلاط بالرجال.



وحكمت محكمة في طهران على كل منهما بالسجن 10 سنوات وستة أشهر، بالإضافة إلى منعهما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومغادرة إيران، على ما أوضحت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا) التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة.



وأوضحت المنظمة أن الزوجين دينا بـ «التشجيع على الفساد وممارسة الفحشاء» وكذلك «التجمع بهدف الإخلال بالأمن القومي».



ونقلت «هرانا» عن مصادر مقربة من عائلتيهما إنهما منعا من استشارة محامين خلال المحاكمة في حين رفضت محاولات لنيل الإفراج عنهما بكفالة.



وقالت المنظمة إن حقيقي موجودة الآن في سجن قرتشك للنساء السيئ السمعة خارج طهران، حيث يندد الناشطون بأوضاع المسجونات فيه بشكل منتظم.