كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي تشنها لجنة المخيمات الربيعية بمحافظتي الجهراء والأحمدي تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار #حلاة_البر_نظيف.



وأكدت لجنة المخيمات الربيعية أن الحملة التي نفذتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء والأحمدي بمشاركة العديد من الآليات أسفرت عن إزالة 97 مخيما إضافة إلى التنبيه على 16 مخيما مخالفا خلال شهر يناير، مشيرة إلى أن المخالفات تضمنت إقامة المخيم خارج المواقع التي حددتها البلدية للتخييم، إضافة إلى إقامة مخيمات غير مرخصة، مؤكدة أن الحملات مستمرة لإزالة كل المخيمات المخالفة للوائح وأنظمة البلدية.



وشددت على المواطنين والمقيمين بالالتزام بالمواقع والشروط والضوابط التي حددتها البلدية للتخييم بالموسم الربيعي 2023/2022 لاسيما ترخيص مخيماتهم وعدم إقامة سواتر ترابية أو أروفة أو تبليط أو تجريف التربة حفاظا على الحياة الفطرية.