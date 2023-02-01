نظمت كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بالجامعة الأمريكية في الكويت محاضرة عن الأمن السيبراني بالتعاون مع السفارة الأميركية في الكويت، حيث استضافت خبير الأمن السيبراني غييرمو كريستنسن، في الحرم الجامعي بالسالمية لمناقشة مفاهيم الجرائم الإلكترونية وكيفية التصدي لها، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخريجين والمختصين في المجال.



وأوضح الخبير كريستنسن خلال المحاضرة أن الجرائم الإلكترونية تتخذ عدة أشكال وطرق أبرزها الاختراق الإلكتروني سواء على مستوى الأفراد أو الشركات أو الحكومات، مبينا أن القراصنة يتفاوضون مع الضحايا مقابل مبالغ مالية كبيرة، كما تظل معلومات الأفراد عرضة للنسخ والنشر.



وتطرق كريستنسن إلى عدد من الحالات التي تعرضت للجرائم الإلكترونية وإحصائيات هذه الجرائم في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن مجال الأمن السيبراني من المجالات التي تزداد حساسية مع مرور الوقت بسبب اتصال جميع أجهزة الأفراد بالإنترنت.



بدوره، أكد عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية د.أمير زيد، أن استضافة هذه الفعاليات من شأنها توسيع مدارك الطلبة وتعريفهم بتطبيقات عملية لما تعلموه داخل الفصل الدراسي، مبينا أن المحاضرة طرحت قضية الأمن السيبراني من خلال استضافة كريستنسن أحد الخبراء في هذا المجال، والذي عمل على تعريف الحضور بمشكلة الجرائم الالكترونية.



وتسعى الجامعة الأمريكية في الكويت لإقامة المحاضرات والندوات العامة التي تناقش المفاهيم الأكثر انتشارا في الوقت الحالي، كما تساعد المجتمع على إيجاد حلول للتحديات التقنية التي يواجهها، من خلال تأهيل الأجيال الجديدة للتعرف على هذه التحديات والاستعداد لها.