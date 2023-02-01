أكد إعلاميون كويتيون وعرب ان مجتمعا جديدا يتشكل بفعل ثورة تكنولوجيا المعلومات ما يستدعي صياغة تربية إعلامية تواكب التطور المجتمعي وتتصدى لـ«المحتوى الهابط» على وسائل التواصل الاجتماعي. جاء ذلك في لقاءات مع «كونا» على هامش مشاركة الاعلاميين في اعمال «ملتقى الاعلام العربي» الذي ينظمه قطاع الاعلام والاتصال في جامعة الدول العربية بالشراكة والتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي الأردنية والهيئة العربية للبث الفضائي. وقال رئيس مجلس إدارة نقابة الصحافيين د. زهير العباد ان المطلوب اعلام تربوي جوهره وسائل نشر ورصد للمناهج التربوية بشكل رقمي متطور باستخدام المنصات الرقمية المستخدمة في علوم التربية والتعليم ومن خلال تطبيق النظريات الإعلامية التي تهتم بالمسؤولية المجتمعية واخلاقيات المهنة وحماية المناهج من أي تحريف او تشويه. وعن التحديات التي تواجه الاعلام العربي، دعا نائب رئيس المركز العربي للاعلام الالكتروني الإعلامي السعودي محمد الشهري الإعلاميين العرب الى مواكبة مستجدات الاعلام والبحث عن سبل الارتقاء بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب الأجيال الناشئة من خلال مواد إعلامية ومناهج تربوية تراعي تطور الرسائل التربوية وتعتمد الأساليب الحديثة. وعن المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الشهري «لا تستطيع أي دولة مواجهة تدفق المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي ما يحتم اعتماد أساليب حديثة وتشريعات لمواجهة خطر المحتوى الهابط على هذه الوسائل». بدوره، أكد عضو هيئة التدريس في جامعة نايف العربية الإعلامي السعودي د. سليمان العيدي ضرورة تحصين المجتمع من خطورة «المحتوى الهابط» وتأطيره ضمن منهج علمي وتوعية الأجيال الناشئة من خلال مواد تعليمية وتربوية متخصصة.



وقال ان الجامعة العربية تتحمل مسؤولية بلورة فكر يقود الى ترسيخ عملية ونهج تربوي اعلامي يحيد خطاب «الكراهية والإرهاب»، مشددا على ضرورة تشاركية قطاعي الاعلام والتربية والتعليم لصياغة رسالة إعلامية وطنية تمتاز بالتحليل والنقد وتستقطب الجيل الناشئ.