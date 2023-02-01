

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة خوي شمال غربي إيران وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة أليخاندرو جياماتي، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس غواتيمالا الأسبق الفارو كولوم كابايروس، راجيا، لأسرته وذويه جميل الصبر.