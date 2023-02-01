ذكرت الهيئة العامة للبيئة أنه نتيجة تعرض البلاد إلى رياح جنوبية شرقية نشطة وتكون قوية أحيانا وتصل سرعتها إلى 70 كيلومترا بالساعة حسب ما أعلنت عنه الإدارة العامة للأرصاد الجوية، مما أدى إلى تصاعد الغبار وتسجيل ارتفاع قراءات أجهزة الجسيمات الدقيقة ذات الحجوم 10 و2.5 ميكرون في جميع محطات رصد جودة الهواء التابعة للهيئة العامة للبيئة، وطالبت الهيئة الأشخاص وخاصة الذين يعانون من الأمراض التنفسية بأخذ الحيطة والحذر والحد من النشاطات الخارجية، ولمزيد من المعلومات عن الهواء في الكويت يمكن متابعة موقع الهيئة العامة للبيئة www.beatona. net.