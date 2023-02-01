بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهوريــة الإسلاميـــة الإيرانية الصديقـــة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأســر ضحايــــا الزلزال الــــذي ضرب مدينـــة خوي شمـــال غربي إيران، مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة أليخاندرو جياماتي، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية غواتيمالا الأسبق الفارو كولوم كابايروس، متمنيا سموه لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.