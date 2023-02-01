القبندي: عينة المسح الإحصائي شملت 4032 أسرة موزعة على 12 شهراً بمعدل 336 أسرة شهرياً

مهدي: النتائج توفر قاعدة بيانات مبنية على منهجية معتمدة للمساعدة في صناعة السياسات الاقتصادية



ثامر السليم



أعلنت المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منية القبندي أن متوسط الدخل الشهري للأسرة الكويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الإيجارية بلغ 3994.9 دينارا (نحو 13 ألف دولار) مقارنة بـ 3351.1 دينارا (نحو 10.9 آلاف دولار) وبزيادة نسبتها 2.2% مقارنة بمسح الدخل والانفاق عام 2013.



وقالت القبندي في تصريح صحافي أمس على هامش مؤتمر «إطلاق نتائج مسح والإنفاق والدخل لسنة 2021» إن متوسط الدخل الشهري للأسرة غير الكويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الايجارية بلغ 939.8 دينارا (نحو 3 آلاف دولار) مقارنة بـ 1131.5 دينارا (نحو 3.7 آلاف دولار) وبزيادة نسبتها 2.3% مقارنة بمسح الدخل والإنفاق في عام 2013.



وأضافت أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الإيجارية بلغ 3296.6 دينارا كويتيا (نحو 10.8 آلاف دولار أميركي) بزيادة نسبتها 5.6% مقارنة بمسح الدخل والإنفاق في عام 2013 في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية مع احتساب القيمة الإيجارية 4138.8 دينارا (نحو 13.5 آلاف دولار).



وأوضحت أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة غير الكويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الإيجارية بلغ 1071.3 دينارا (نحو 3.5 آلاف دولار) بزيادة نسبتها 4.4% مقارنة بمسح الدخل والإنفاق في عام 2013 في حين بلغ متوسط الإنقاق الشهري للأسرة غير الكويتية مع احتساب القيمة الإيجارية 1071.3 دينارا (نحو 3.5 آلاف دولار).



وأشارت إلى أن الإدارة المركزية للإحصاء انتهت من مشروع مسح الدخل والإنفاق الأسري (2019-2021) بالتعاون والشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



ولفتت إلى أنه تم تحديد حجم العينة والتي تشمل 4032 أسرة موزعة على 12 شهرا بمعدل 336 أسرة شهريا، حيث بلغت نسبة الأسر الكويتية 33.3% و66.7% الأسر غير الكويتية موزعة على جميع المحافظات.



وبينت أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الإحصائية وثاني أكبر مشروع لأي جهاز إحصائي، مبينة أنه وسيلة من الوسائل الإحصائية الضرورية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة على أسس علمية، حيث يوفر هذا المسح بيانات مهمة تخدم أغراض تخطيط برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وذكرت أن نتائج مسح الدخل والإنفاق الأسري تستخدم كأساس لوصف وتحليل مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، أهمها توفير قاعدة عريضة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والتعرف على السلع والخدمات الاستهلاكية في المجتمع الكويتي بمختلف مستوياته والتعرف على التوزيع النسبي للانفاق.



وأضافت أن من أهم نتائج مسح الدخل والإنفاق الأسري انها تستخدم كأساس لوصف وتحليل مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وحساب متوسطات دخل الأسر والأفراد حسب مصادر الدخل المختلفة وتقييم مستوى وهيكل واتجاهات الرفاهية الاقتصادية للأسر المعيشية من حيث توزيع الدخل ودراسة العلاقة بين الخصائص السكانية والسكنية للأسر ودخلها من جهة والعلاقة بين إنفاق الأسر ودخلها من جهة أخرى.



وقالت القبندي إن رؤية «كويت 2035» بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار تتطلب وجود جهاز إحصائي وطني يعمل على تعزيز النظام الإحصائي وتحديثه بكل البيانات المطلوبة ومواكبة أحدث المعايير الإحصائية الدولية.



من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي في تصريح مماثل إن هذا المسح يجمع بين مصادر الدخل التي تناله كل أسرة وأوجه الإنفاق على الأساسيات والكماليات والنقل والسكن وغيرها، مبينا أن المسح يعطي تفصيلا واسعا لكل أوجه الإنفاق والدخل.



وأضاف مهدي أن نتائج المسح توفر قاعدة بيانات مبنية على منهجية معتمدة دوليا وإقليميا؛ ما يساعد على استخدامها في صناعة السياسات الاقتصادية، موضحا ان نتائج المسح تعتبر مهمة وتلعب دورا كبيرا في وضع الخطط والبرامج والقرارات والتشريعات الخاصة بالخطة الإنمائية للكويت.



وأشار إلى أن النتائج ستنشر على الموقع الرسمي للإدارة المركزية للإحصاء لتكون بياناته متوافرة ومتاحة للجميع سواء الدارسون أو الباحثون أو صناع القرار، مؤكدا أن هذه النتائج تعتبر من أهم المشاريع الإحصائية بالكويت.