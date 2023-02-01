دارين العلي



افتتح مكتب تكريم الشهداء وأسرهم بطولة الشهداء لكرة القدم التي ينظمها مكتب الشهيد ضمن فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية للفئة العمرية بين 10 و14 عاما ويشارك فيها 16 فريقا من ضمنها فريق أبناء الشهداء.



وقال مدير عام المكتب صلاح العوفان إن انطلاق البطولة على ملاعب نادي اليرموك الرياضي تحت إشراف الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتختتم يوم غد باحتفال تتوج فيه الفرق الفائزة بالمراتب الثلاث الأول.



وأكد العوفان أن اختيار لعبة كرة القدم لهذه الفئة العمرية لتكون ضمن برنامج الاحتفال تهدف الى تعريف الاطفال على الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم عبر لعبة شعبية يقبل عليها جميع الاطفال، حيث ستسمى الفرق بمجموعات المقاومة من اجل تكريس الوطنية وحب الوطن وهو هدف من أهداف المكتب لتنمية الروح الوطنية لدى الناشئة. يذكر ان الفائز في المركز الاول في بطولة كرة القدم سيحصل على 1800 دينار والمركز الثاني 1200 دينار و800 دينار للمركز الثالث.