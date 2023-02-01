محمد راتب



كشف رئيس مجلس إدارة جمعية صباح السالم التعاونية فايز مطلق المساحلي العازمي لـ «الأنباء» أن 2023 ستكون سنة الحصاد، وسنعمل على توزيع 12% أرباحا، مع استقرار الوديعة على 11 مليونا، مبشرا بأن النتائج المتوقعة للمبيعات قد تصل إلى 32 مليونا بعد افتتاح توسعة السوق المركزي 3 التي وفرت مبيعات يومية تتراوح بين 35 و50 ألفا.



واستعرض خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور رئيس لجنة المشتريات مجبل الشتلي، ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بداح عماش العجمي أبرز الإنجازات التي حققها مجلس الإدارة، حيث تم طرح 33 محلا للاستثمار، وذلك بعد الانتهاء من توسعة السوق المركزي وضم الإدارة إليه، إلى جانب افتتاح العديد من المحلات والماركات العالمية بعد عرضها للاستثمار على الشركات الكبرى مثل الغانم أو يوريكا وغيرها من الشركات.



وأفاد بأن لدينا 4 محلات سيتم افتتاحها في السوق 5 ق1 بجانب مستشفى الكويت قريبا، متوقعا دخول لوازم العائلة في ق10 العمل خلال شهرين، وهو مكون من 3 أدوار وسرداب. بدوره، قال رئيس لجنة المشتريات مجبل الشتلي إن إدارة الجمعية على مدى 20 سنة من قبل القائمة الإسلامية مكنتها من أن تصبح من الرائدين في العمل التعاوني، موضحا أن المنطقة تضم 4 أسواق مركزية و15 فرع بقالة و2 لوازم عائلة و2 مكتبة و2 تموين ومركزا للصيانة، ولدينا مخزون استراتيجي يكفي منطقة صباح السالم لأكثر من 6 شهور وبضاعة بمليوني دينار.