دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة على منطقة جليب الشيوخ رصد خلالها العديد من التعديات على الشبكة الكهربائية. وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري ان الحملات مستمرة في مختلف المناطق ويتم اعتماد الضربات الاستباقية في بعضها لضرب أي تعديات ما يهدف الى الرفع من قدرتها وخاصة في المناطق ذات الكثافة. ولفت الى ان حصيلة الشهر من المخالفات بلغت 23 محضر ضبط واثبات حالة تنوعت بين التمديدات المخالفة والتلاعب بالقواطع والاستفادة من الكهرباء دون عداد. واكد انه لا تهاون مع أي مخالفة وسيتم التعامل مع جميع المخالفات بمسطرة واحدة مراعاة للقوانين والقرارات المنظمة بهدف حماية الشبكة والصالح العام.