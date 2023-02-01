

شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت تعاملات الشهر الأول بالعام الجديد على تباين بالمؤشرات والمتغيرات، وذلك على وقع تراجع لافت منذ بداية الشهر، والذي انتهت جلساته امس، حيث سادت عمليات بيع شملت اغلب الأسهم خاصة الأسهم القيادية في إطار عملية تصحيح استمرت حتى منتصف الشهر.



فيما جنحت حركة السوق للارتفاع بعودة الزخم الشرائي على الأسهم القيادية بعد تراجع أسعارها لمستويات مشجعة على الشراء، خاصة ان هذه النوعية من الأسهم لشركات لديها سجل تاريخي حافل على مستوى التوزيعات النقدية.



كما عزز استمرار السوق في الاتجاه الصاعد خلال النصف الثاني من يناير الماضي، استقرار أسعار النفط الكويتي فوق مستوى 80 دولارا للبرميل.



ومع عودة مؤشرات السوق للارتفاع خلال النصف الثاني من شهر يناير الماضي، عوضت القيمة السوقية لبورصة الكويت اغلب خسائرها وأنهت الشهر على تراجع 113 مليون دينار ليصل الإجمالي إلى 46.61 مليار دينار تراجعا من 46.72 مليارا أنهت بها العام الماضي بنسبة انخفاض 0.2%.



وارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 37%، بمحصلة شهرية بلغت 1.051 مليار دينار بمتوسط يومي ارتفع إلى 50 مليون دينار، وذلك مقارنة بسيولة ديسمبر من العام الماضي البالغة 765 مليون دينار بمتوسط يومي 36 مليون دينار، وتمركزت السيولة اغلب جلسات التداول على الأسهم القيادية ذات القيم السعرية سواء عند عمليات البيع خلال أو أسبوعين من يناير، أو عند إعادة الشراء في النصف الثاني منه، وجاء في مقدمة الأسهم التي حظيت بأعلى سيولة «بيتك» بـ 303 ملايين دينار تشكل 28.8% من الإجمالي، تلاه «اجيلتي» بـ 153 مليون دينار تشكل 14.5% من قيمة التداول، ثم «الوطني» بـ 85.2 مليون دينار، تلاه «stc» بـ 42 مليون دينار، إضافة إلى «زين» بـ 39.7 مليون دينار.



كما ارتفعت أحجام التداول بنهاية التعاملات الشهرية بنسبة 59%، بكميات 3.6 مليارات سهم مقابل 2.3 مليار في تعاملات ديسمبر الماضي، وجاء في صدارة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث التداولات «بيتك» بـ 372 مليون سهم، تلاه «جي اف اتش» بـ 252 مليون سهم، وأنهت البورصة تعاملات شهر يناير على تباين في أداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% بتراجع 30 نقطة ليصل إلى 8085 نقطة من 8115 نقطة نهاية شهر ديسمبر في العام الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 0.5% بمكاسب 27 نقطة ليصل إلى 5623 نقطة ارتفاعا من 5596 نقطة.



٭ تراجع المؤشر العام بنسبة 0.3% بخسائر 15 نقطة ليصل إلى 7277 نقطة انخفاضا من 7292 نقطة.