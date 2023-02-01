

اقيمت مساء الاثنين النسخة الاولى من فعاليات الملتقى الوطني «المؤثرون في بلادي في دورته الاولى، تحت رعاية رجل الاعمال فهد عبدالرحمن المعجل، وحضور رئيس لجان الترشيح ورئيس الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني فيصل الصواغ، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية والمعهد الكويتي الدولي للتدريب الاهلي وفندق ميلينيوم سنترال الكويت، حيث تم تكريم نخبة من ابناء الكويت الذين تميزوا بتقديم نماذج ايجابية يفتخر بها المجتمع.



وبهذه المناسبة قال رئيس ملتقى «المؤثرون في بلادي» المستشار جمال العدواني: نشكر جميع المكرمين لمشاركتنا في ليلتنا الاستثنائية وخاصة ونحن نشهد اطلاق الشمعة الاولى من عمر الملتقى، حيث بدأنا الفعاليات بتقديم حلقتين نقاشيتين، حملت الاولى عنوان «كيف اكون انسان ايجابي» والمتحدثون كانوا الاعلامي خالد الانصاري والرئيس التنفيذي لشركة الدروازة طلال الشمري وبطل العالم في الدراجات المائية محمد بوربيع ونجم السوشيال ميديا محسن النصار وادار الحوار الاعلامي أحمد الفرحان، أما الحلقة النقاشية الثانية فكانت لشخصية الملتقى حسين النصار بعنوان «تميز وانفراد» وأدار الحوار الاعلامي طلال الماجد.



وأضاف العدواني: اليوم حرصنا على تقديم الدعم الإعلامي والتنموي لتلك الطاقات الايجابية وإبراز مواهبهم بالصورة المشرفة وتحفيز الآخرين ليحذوا حذوهم ويصبحوا قدوة لشباب وفتيات الكويت مستقبلا، لافتا الى ان الدورة الاولى تميزت باختيارها شخصية الملتقى رجل الاعمال والمؤثر حسين النصار، وذلك لكثرة اسهاماته ومشاركاته الايجابية خاصة انه اصبح علامة فارقة في الاعلام الكويتي.



واختتم العدواني قائلا: شكرا من القلب لكل من ساهم ودعم وشارك في إبراز هذا الحدث الكويتي الوطني، لولاكم ما نجح الملتقى الوطني «المؤثرون في بلادي»، لولا جهودكم ودعمكم لما ظهر للنور، بحضوركم ودعمكم سوف نستمر، بسواعد الكويتيين نبني الكويت.



واشتمل حفل الملتقى على العديد من الحلقات النقاشية الثرية بالحوارات والمداخلات، والفعاليات المتميزة، وكلمات عديدة لراعي الاحتفالية وشخصية الملتقى وعدد من المكرمين، اضافة الى نبذة عن الجهات الداعمة للحدث، وفيديو مقطوعة موسيقية معروفة للموسيقار د.عامر جعفر، وكلمة المدير العام لشركة مصاعد لامار م.عبدالله العامر.، ثم لمسة وفاء للراحل الاعلامي الكبير محمد السنعوسي.



وكرم الملتقى نحو 35 شخصية من الشخصيات المؤثرة مجتمعيا منهم على سبيل المثال لا الحصر، الناطق الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند، الرئيس التنفيذي لإذاعة 360 طلال الياقوت، رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين د.نبيل الفيلكاوي، الناطق الرسمي لوزارة الاعلام انوار مراد، خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان، رئيس جمعية التميز الإنساني د. خالد الصبيحي، بطل العالم في الدراجات المائية محمد بوربيع، ونجم السوشيال ميديا محسن النصار، وطلال الشمري الرئيس التنفيذي لشركة الدروازة، وم.عبدالله عامر مدير عام شركة لامار للمصاعد، وعبدالعزيز الريس مدير التسويق والعلاقات العامة شركة الأولى، ود. ميرفت الحناوي وجواهر بلس، ورئيس المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون في الاتحاد التعاوني العربي والإعلامي خالد الانصاري، والمنتج محمد سامي العنزي وغيرهم.