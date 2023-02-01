

مفرح الشمري



بعد غياب 30 سنة، استطاعت الفنانة القديرة سعاد عبدالله ان تجمع الشاعر الغنائي عبداللطيف البناي بالمطربة الاماراتية احلام لغناء مقدمة مسلسلها الاجتماعي الجديد «مجاريح» الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف الكاتب الاماراتي جمال سالم واخراج عيسى ذياب ويشارك فيه نخبة مميزة من الفنانين على رأسهم الفنانة القديرة سعاد عبدالله.



في هذا الصدد، عبر الشاعر القدير عبداللطيف البناي عن سعادته لعودة الى التعاون مع المطربة الاماراتية احلام بعد هذا الغياب الطويل وتحديدا بعد اغاني «تناظر الساعة، واحبك موت، وقول عني ماتقول»، شاكرا الفنانة القديرة سعاد عبدالله على هذه الفرصة من خلال كتابة مقدمة مسلسلها الدرامي الجديد «مجاريح» والتي تقول كلماتها: «على كل حال مشكورة يا دنيا، سرقتي من العمر ‏أجمل سنينيه، تركتيني كما طير يعاني، افتحي باب القفص لا تحبسينه»، مؤكدا انه تعاون مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله في كتابة عدد من اعمالها السابقة السابقة والتي حققت نجاحات مدوية في الوسط الفني مثل «على الدنيا السلام»، «خالتي قماشة»، «زوارة الخميس»، «البيت بيت ابونا» بالاضافة إلى «جنة هلي».



وأشار الشاعر القدير عبداللطيف البناي الى انه سعيد ايضا ان مقدمة مسلسل «مجاريح» صاغ لحنها الموسيقار السعودي ناصر الصالح الذي يتعاون معه للمرة الأولى، شاكرا المطربة احلام على هذا التعاون، متمنيا النجاح له وللمسلسل الذي يحمل بين طياته قصة جميلة انسانية ستلامس قلوب المشاهدين حين عرضه.