

بيروت - بولين فاضل



كشفت الفنانة اللبنانية نور الأسباب التي أدت إلى عدم تفاعلها بشكل جيد مع «السوشيال ميديا»، وقالت: «السوشيال ميديا أصبحت واقعا نعيشه حاليا، وعلى الرغم من أنني غير متفاعلة معها كثيرا ولكن أتابع ردود الأفعال، هي تساعد الفنانين الجدد ولو فنان كويس هيكمل لو مش كويس طريقه هيقف لكن أنا لست من الناس المهووسة بها».



وعن دورها في مسلسل «موضوع عائلي»، قالت: «سعيدة بنجاح موضوع عائلي والتي كانت كواليسه مميزة وبوجود نجم بحجم ماجد الكدواني»، مكملة: «كنت حاسة إنهم عصابة وأنا انضميت ليهم جديد، فهم جميعا يتمتعون بخفة دم كبيرة».



وحول سبب ابتعادها عن التمثيل لفترة بسبب زواجها، ردت: «قررت الابتعاد عن التمثيل بعد زواجي وبعدها أنجبت أولادي فقررت آخذ قسط من الراحة، وعند رجوعي للفن مرة أخرى كان الموضوع صعبا لأن لازم ترجع أقوى وتقرأ سيناريوهات مميزة وتقارنها مع اللي أنت عملته قبل كده».



يذكر أن نور تعيش فترة نشاط فني مكثف حاليا، حيث عرض لها مؤخرا مسلسل «موضوع عائلي» الجزء الثاني، بمشاركة ماجد الكدواني ورنا رئيس ومحمد رضوان، كما يعرض لها في السينما حاليا فيلم «نبيل الجميل اخصائي تجميل» مع الفنان محمد هنيدي.